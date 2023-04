Angola: La présidente de l'AN souligne le rôle de la diplomatie parlementaire

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale (AN), Carolina Cerqueira, a réaffirmé mardi, à Abidjan, le rôle de la diplomatie parlementaire dans la résolution pacifique des conflits, à travers le dialogue, la tolérance et la solidarité africaine.

Carolina Cerqueira, qui s'exprimait lors de la réunion des présidents d'assemblées et de sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), a déclaré que, le Parlement angolais était fier de ses différentes options politiques, d'équilibre générationnel et de genre, ainsi que d'être le représentant légitime du peuple qui, à travers des élections justes, démocratiques et transparentes, a élu ses représentants dans l'hémicycle.

A l'occasion, elle a appelé les parlementaires africains de la francophonie à se joindre aux efforts de paix en RDC à travers la démilitarisation et la fin des hostilités des groupes rebelles qui créent l'instabilité, des crimes odieux contre les populations civiles sans défense et sèment la terreur et l'insécurité.

Carolina Cerqueira a rappelé le rôle de médiation joué par le Président angolais, João Lourenço, pour une solution urgente et efficace dans la région des Grands Lacs.

A propos, elle a fait savoir que l'Assemblée nationale d'Angola a récemment autorisé l'envoi de 500 militaires et de matériel logistique pour vérifier le cantonnement des forces rebelles du M23 et de leurs familles.

La cheffe du Parlement angolais a réaffirmé qu'il s'agit de forces de paix et de dissuasion et dont l'objectif est de protéger la population civile et de promouvoir les conditions de sécurité et de stabilité, afin que la population puisse jouir de la paix et de ses dividendes, dans un effort commun de réconciliation et de reconstruction nationale.

Carolina Cerqueira a soutenu la proposition de discussion lors de la prochaine réunion à Niamey, en République du Niger, sur le thème du changement climatique et de la transition énergétique, condition fondamentale pour élaborer des stratégies face aux défis posés par les catastrophes naturelles et la multiplication des conflits qu'elles provoquent l'augmentation de la pauvreté et de la vulnérabilité des populations les plus défavorisées.

La présidente de l'AN a également mentionné l'autonomie des femmes, l'autonomisation des jeunes et la promotion des droits de l'homme et le renforcement de la démocratie comme fondamentaux pour le développement durable, la justice sociale et la paix.