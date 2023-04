Congo-Kinshasa: Rien ne prouve que le vaccin contre le Covid-19 est un poison

Certains internautes pensent que le vaccin contre le Covid-19 provoque l'AVC et pour d'autres, il rend magnétique. L'un d'eux prétend sur une publication sur la page Facebook UNICEF en RDC que beaucoup des personnes meurent à cause du vaccin anti-Covid et révèle aussi qu'une rumeur au Kasaï Central dit que le vaccin contre le Covid-19 serait un poison. Pourtant le vaccin anti-Covid ne contient aucune substance toxique ou nuisible.

Je suppose que cette rumeur empêche plusieurs personnes (outre plus de 913 000 abonnés sur cette page) de se faire vacciner contre le Covid-19 et les exposent ainsi aux dégâts provoqués par cette maladie. Je trouve intéressant de vous expliquer pourquoi c'est faux.

Citation

« Les gens meurent bcp pour le vaccin on nous dit au Kasaï central que c'est un poisson retardé ».

Les faits

j'ai vérifié sur plusieurs sites internet des organisations internationales et des sites web officiels tels qu'ici et là. Je n'ai pas trouvé quelque part où on confirme que le vaccin contre le Covid-19 contiendrait des substances toxiques ou nuisibles.

Le vaccin contre le Covid-19 n'est pas nuisible

Selon le site internet de l'Organisation mondiale de la Santé en Afrique, des mesures de protection rigoureuses ont été prises dans le but de garantir l'innocuité de tous les vaccins contre le Covid-19.

« Avant d'être homologués par l'OMS et par les organismes nationaux de réglementation, les vaccins contre la COVID-19 sont soumis à des tests rigoureux lors d'essais cliniques, afin de s'assurer qu'ils répondent aux normes d'innocuité et d'efficacité convenues sur le plan international. », explique la même source.

Pour l'OMS, Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BionTech, Moderna, Johnson & Johnson, Sinopharm et Sinovac se sont révélés sans danger après des essais et tests.

« L'utilisation des vaccins Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BionTech, Moderna, Johnson & Johnson, Sinopharm et Sinovac a été approuvée par l'OMS. Ces vaccins ont fait l'objet d'essais et de tests, et il a été démontré qu'ils sont sans danger. Plus de deux milliards de doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées à l'échelle mondiale et des millions de personnes ont été vaccinées en Afrique. », peut-on lire sur le site web de cette organisation.

Composition des quelques vaccins contre le Covid-19

Le journal de Saône-et-Loire, un média Français, donne des éléments composant quelques vaccins contre le Covid-19 :

1. Pfizer/BioNTech et Moderna (l'ARNm, le principe actif du vaccin ; des lipides ; des sels; du sucre; de l'eau; pas d'adjuvants).

2. AstraZeneca (un adénovirus modifié, le principe actif ; des sels ; des acides et des alcools; du sucre et de l'eau).

3. Janssen (un adénovirus modifié, le principe actif ; des sels ; des acides et de l'alcool ; du sucre et de l'eau).

Pour ce qui est des morts liés à la vaccination contre le Covid-19, le Secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre le Covid-19 n'a notifié aucun décès lié à cette maladie en date du 20 juin 2022, et ce, depuis le début de cette épidémie en République démocratique du Congo. Ce qu'on peut retrouver ici et là.