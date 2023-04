Congo-Kinshasa: Tueries et pillages des ressources dans l'Est et Plateau de Bateke - La diaspora congolaise dénonce

Ils étaient nombreux à battre le pavé le week-end dernier, du Metro Château rouge jusqu'à la place de la République pour dénoncer, avec véhémence, pour la énième fois, l'insécurité, les tueries, les pillages et diverses atrocités récurrentes dont sont victimes les congolais de l'Est de la RDC et ceux du plateau de Bateke et dans le territoire de Kwamouth.

Ils, ce sont les Congolais résidents à Paris (France) et ses environs qui ont fait une marche pacifique et patriotique pour réclamer la paix, rien que la paix sur toute l'étendue du territoire national de la RDC.

M. Koko Ngalieme Baudouin Le Patriote qui livre cette information déclare qu'ils en ont marre du fait que les sanguinaires utilisent la même tactique, même mode opératoire, pour tuer la population à l'Est, le Plateau de Bateke et le territoire de Kwamouth, précisément le long du Fleuve Congo et la RN17.

Ils pointent un doigt accusateur à l'endroit de la Communauté internationale et les autorités françaises, en particulier, qui n'arrivent pas à prendre des mesures coercitives pour faire stopper ces tueries à grande échelle et sanctionner les agresseurs.

«Nous demandons au gouvernement et aux autorités congolaises de mettre en place une stratégie efficace de dissuasion pour sécuriser les personnes et leurs biens». Ces compatriotes de la diaspora ont saisi cette opportunité pour réclamer, à cor et à cri, la paix au Congo afin que les élections de décembre se déroulent en toute quiétude.