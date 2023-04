Congo-Kinshasa: Clôture du mois de la Femme, MSC/Lukunga - Thierry Maya Muwala honore les Femmes de Kindele

"J'avais promis à nos mamans de MSC de Kindele et de l'Asbl Les Amis de Thierry Maya que le mois de mars dédié à la Femme ne se terminera pas dans l'anonymat à Lukunga. Je rends hommage à notre Autorité Morale Laurent Batumona pour son soutien.

Un cadeau de 1000 pagnes vous sera donné pour vous honorer", a déclaré Thierry Maya dans son message. On nous a beaucoup trompés par des gens venus d'autres horizons. Cette fois-ci c'est terminé, avait-il fait savoir aux Femmes. "Les travaux de construction de l'avenue Bel Air se sont arrêtés du coté où les indiens travaillent à cause de financement.

Ce genre des choses arrivent à Kindele parce qu'il n'y a pas un interlocuteur valable du terroir de Kindele au Parlement. Il souligne que "Kindele n'a pas de marché ni un terrain de football, moins une école pour faire bénéficier nos enfants de la gratuité prôné par le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo". Pour lier l'utile à l'agréable, 1000 femmes bien identifiées selon les 12 bases ont reçu de ses propres mains un pagne.

Comme annoncé dans le programme, depuis la semaine passée, le Mouvement de Solidarité pour Changement a consacré, le vendredi 31 mars 2023, à la clôture du mois de la Femme à Kindele. Une foule immense des Femmes de la Lukunga, engagées et loyales à l'honorable Laurent Batumona, a été honorée par Thierry Maya Muwala, un Haut Cadre du Mouvement de Solidarité pour le Changement et Président de l'Asbl "Les Amis de Thierry Maya". Plus de 1000 pagnes ont été distribués aux femmes de douze bases bien identifiées, lors de cette manifestation commémorative de la clôture de la Journée internationale des Femmes organisée dans son quartier général de Kindele, en présence de personnalités invitées, tant du quartier que des organisations féminines et fidèles des églises.

Avant d'accorder la parole à l'hôte du jour, la secrétaire de l'Asbl "Les Amis de Thierry Maya, s'est fait le devoir de motiver les femmes et les encourager à rester fidèles dans la lutte pour les droits de la femme. Elle a rappelé l'importance du principe et l'intérêt de la femme à l'heure du numérique. "Pour ce jour du 31 mars 2023 qui marque la clôture de tout ce qui a été organisé pour l'intérêt des femmes, il a plu au pasteur Thierry Maya de vouloir manifester sa solidarité aux Femmes veuves et autres en guise de son attachement indéfectible à la lutte des droits de la femme et au courage qu'elles ont manifesté pendant 114 ans pour faire valoir leurs droits bafoués dans la société".

Dans ce contexte, elle a fait savoir que le Pasteur Thierry Maya, avec sa double casquette d'homme d'Eglise et Homme politique, a inscrit cette journée dans le cadre de soutien aux valeurs d'éthique et valeur de la Femme, en se basant sur le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9 versets 36-42. Selon la secrétaire, Thierry Maya répond à cette occasion aux besoins de la communauté de Kindele et de Lukunga qui sont de sa circonscription électorale. Selon elle, Thierry Maya : " veut ramener la femme à la prise de conscience pour qu'elle use de son droit de vote afin de lui accorder un suffrage important lors des élections de 2023". Faisant allusion à l'habillement, elle a souligné que Thierry Maya demande à ce que les femmes et jeunes filles puissent construire un portrait respectable car habiller une femme c'est la valoriser. "L'habillement est aussi une valeur significative de son identité comme un être sacré sur le plan socioculturel comme le souligne Proverbes 31 : 10-31".

Le moment le plus mouvementé de cette cérémonie a été la prise de parole de l'hôte du jour, Thierry Maya, Haut cadre du MSC. Dans son mot, il a commencé par encourager les Femmes à mener un bon combat car, la Femme a la capacité d'assumer des responsabilités de prise des décisions et exceller dans tous les domaines y compris le numérique. Comme haut cadre du parti, il a fait un point sur l'actualité de l'heure notamment, sur les échéances électorales à venir en invitant les Femmes à prendre une bonne décision pour qu'elles aient un interlocuteur valable qui peut porter la voix des Femmes de Kindele au Parlement.

C'est ainsi qu'il a recommandé aux femmes " cette fois-ci, qu'il pleuve ou qu'il neige, les quartiers Tchad, Kimwenza, Lukunga et Kindele Thierry Maya, doivent avoir le même moral. On n'acceptera plus jamais les gens d'ailleurs qui viendront pour nous tromper". Likambo ya mabele sangwema, c'est-à-dire Kindele est son fils Thierry même moral", a-t-il lancé comme défi.

Dans le cadre de son Asbl "Les Amis de Thierry Maya", il a lancé un projet de formation sur l'alphabétisation. Il faut rappeler que cette Asbl a mis sur pied un projet qui fonctionne notamment : " Merci Thierry Maya", un projet qui octroie des crédits sans intérêt ; achat de cercueil aux familles éprouvées membres de son association et en cours d'exécution, un centre de santé.