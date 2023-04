Congo-Kinshasa: Après les départs de Mbusa, Matungulu, Bemba, Katumbi,...LAMUKA - Fayulu et Muzito à couteaux tirés

LAMUKA se désintègre à quelques 8 mois des élections en République démocratique du Congo. Muzito qui constitue le dernier maillon de la chaine après les départs de Mbusa, Matungulu, Bemba, Katumbi,... se trouve désormais sur une chaise éjectable.

Entretemps, le sort de ce leader de LAMUKA semble déjà scellé après avoir pris acte du retrait volontaire de Muzito supposé entrer en fonction le 11 avril prochain. Les signaux négatifs étaient longtemps lancés pour démontrer que les deux derniers leaders de LAMUKA n'émettaient plus sur la même longueur d'ondes.

Dans un communiqué daté de vendredi 31 mars dernier et signé par Martin Fayulu, LAMUKA dit être surpris de constater l'existence d'une prétendue commission électorale et de lutte contre la fraude électorale (CSOL/Lamuka) qui a confectionné et publié sur les réseaux sociaux un tableau comparatif des centres d'identification, avec nombre d'enrôlés et de sièges de 2017 et 2022.

Pour l'opposant Martin Fayulu, ce document non-signé serait l'oeuvre de certains cadres du parti politique Nouvel Elan dont Adolphe Muzito est l'autorité morale.

LAMUKA informe de ce fait l'opinion nationale et internationale que cette commission (CSOL) ne fait pas partie de ses structures et met en garde les concepteurs de ce tract.

"LAMUKA saisit, par ailleurs, cette occasion pour informer l'opinion publique que le 22 décembre 2022 dernier, Monsieur Adolphe Muzito, par une correspondance adressée au Coordonnateur de LAMUKA, s'est volontairement retiré du Présidium de LAMUKA en faisant savoir qu'il n'en était plus membre", peut-on lire dans ce communiqué.

Le collège des présidents de LAMUKA a également pris acte du retrait volontaire d'Adolphe Muzito et de Nouvel élan lors de sa réunion ordinaire du 23 janvier 2023.

"En conséquence, ils ont perdu toute légitimité de s'exprimer au nom et pour le compte de LAMUKA, y compris via ses comptes dans les réseaux sociaux", indique le document signé par Fayulu Madidi.

Il sied de signaler que l'Ecide de Martin Fayulu et le Nouvel élan d'Adolphe Muzito, les deux leaders qui se revendiquent encore de LAMUKA, ne se mettent pas d'accord sur les objectifs de cette plateforme. Le premier considère que la coalition s'est muée en plateforme politique dès avril 2019 au moment où le second affirme que ce n'est, à ce stade, «qu'une force de revendications, un espace de résistance ». Et que la question des alliances électorales viendra peut-être plus tard.

C'est donc difficile de voir l'opposition qui se livre cette guerre des tranchées se mettre d'accord sur une candidature unique. Une opposition qui s'engage en ordre dispersé face à la machine électorale de Félix Tshisekedi, ne saura vaincre au finish.