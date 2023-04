Cameroun: Coopération scientifique la recherche camerounaise sur Seine

La ministre de la recherche scientifique et de l'Innovation, Madeleine Tchuinte a obtenu hier à Paris 25 bourses de recherche pour le Cameroun.

Au deuxième jour de sa visite de travail en France, la ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madeleine Tchuinté a déjà enregistré une bonne nouvelle pour les chercheurs des instituts placés sous sa tutelle. La France a consenti à offrir au Cameroun 25 bourses de recherche.

L'annonce a été faite au terme d'une séance de travail hier au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il a été question de la coopération scientifique entre le Cameroun et la France à travers la création des équipes mixtes de recherche, la désignation à l'ambassade de France au Cameroun d'un expert technique en charge de la recherche afin de faciliter la collaboration avec le ministère camerounais de la Recherche scientifique et de l'Innovation.

Il sera aussi question entre les deux pays de développer les infrastructures et les plateaux techniques afin de facilité le travail des chercheurs.

Le veille, Madeleine Tchuinté affichait des ambitions fortes pour la recherche scientifique camerounaise : « Faire du Cameroun la locomotive de la recherche scientifique en Afrique centrale », martelait-elle face à la presse après un tête-à-tête avec la ministre française de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau. Bien plus, ajoutait Madeleine Tchuinté, non sans fierté : « Le Cameroun dispose des chercheurs qu'il faut. Nous avons juste besoin de l'accompagnement de la France. »

Valorisation des résultats de la recherche

Les deux ministres signaient ensuite une déclaration d'intention conjointe dont le but est de faire du Cameroun un hub de la recherche et de l'innovation dans la sous-région Afrique centrale. Ce partenariat avec la France devrait aboutir à la multiplication des offres de formation, des opportunités de mobilité et de bourses de recherche pour les étudiants et les chercheurs camerounais.

Pour Sylvie Retailleau, le partenariat scientifique ainsi conclu entre le Cameroun et la France est historique. « Le Cameroun est la porte d'entrée de l'Afrique subsaharienne, hub de la recherche franco camerounaise a indiqué la ministre française de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est un symbole très fort avec des concrétisations dont nous avons parlées, notamment l'échange de mobilité entre nos chercheurs et doctorants. Nous voulons le partage de bonnes pratiques en recherche, les résultats scientifiques, la diffusions des résultats et leur valorisation. Nous voulons aussi développer au Cameroun des laboratoires, des centres de recherche qui existent déjà et qu'il faut renforcer. »

La ministre camerounaise de la Recherche scientifique et de l'Innovation séjourne en France depuis le 2 avril 2023 dans le cadre de la « Semaine de la science Camerounaise en France ». Elle est à la tête d'une trentaine de chercheurs venus du Cameroun pour un partage d'expériences avec leurs collègues français. L'ambassadeur de France au Cameroun, Thierry Marchand fait aussi partie de la délégation camerounaise.

Il est prévu dans la suite du programme de la ministre Tchuinté, une visite et des séances de travail dans les universités et surtout au Centre national de la recherche scientifique (CNRS).