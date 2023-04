Afrique du Nord: Belani reçoit l'ambassadeur d'Egypte en Algérie

ALGER — Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Amar Belani, a reçu lundi l'ambassadeur de la République arabe d'Egypte en Algérie, Mokhtar Gamil Tawfik Warida, a indiqué un communiqué du ministère.

A cette occasion, les deux parties se sont félicitées de la grande "dynamique" marquant les relations bilatérales depuis la visite de fraternité et de travail effectuée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en janvier 2022, soulignant l'importance de la mise en oeuvre des résultats de cette visite, pour "le renforcement de la concertation et de la coordination politique entre les deux pays et le développement des échanges économiques et commerciaux".

Dans ce cadre, les deux parties ont convenu de programmer des visites et des échéances bilatérales au plus haut niveau durant l'année en cours, dont la tenue d'une nouvelle session de la Grande commission mixte, coprésidée par les deux Premiers ministres, et la session du dialogue stratégique au niveau des ministres des Affaires étrangères des deux pays, selon la même source.

Il a également été convenu de "la nécessité de tenir, dans les brefs délais, la 2e réunion du Conseil d'affaires algéro-égyptien afin d'examiner et prospecter de nouvelles perspectives de partenariat et d'investissement, en vue de renforcer l'échange commercial entre les deux pays, qui reste en deçà des attentes et des capacités des deux pays".

Par ailleurs, la rencontre a été l'occasion d'échanger les vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Abordant la question du suivi de la mise en oeuvre des décisions du Sommet arabe d'Alger, les deux parties ont souligné "l'importance de la mise en oeuvre des conclusions de cet important sommet, notamment celles liées à la mise en place et à l'activation de la commission ministérielle arabe, présidée par l'Algérie, pour soutenir les efforts de l'Etat de Palestine pour devenir membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies".

Les deux parties ont également évoqué les idées soumises par le Président Tebboune aux dirigeants arabes pour la réforme et le développement du système de l'action arabe commune face aux "grand défis existentiels qui se posent à la nation arabe, dans le contexte des graves bouleversements sur la scène internationale et dans la structure de la sécurité internationale, en particulier".

Les entretiens ont aussi porté sur le dossier libyen, les deux parties ayant convenu de la nécessité d'approfondir la coordination à ce sujet "compte tenu de ses répercussions directes sur la sécurité nationale de l'Algérie et de l'Egypte, et en faveur d'une solution libyenne qui protège la Libye et toute la région des risques de partition et de division", a ajouté le communiqué.

S'agissant de la question du Sahara occidental, l'ambassadeur égyptien a tenu à préciser la position de son pays, qui soutient pleinement les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général, Staffan de Mistura, pour la relance du processus politique, lesquels efforts "évitent que la question ne devienne un conflit oublié et garantissent une solution juste et acceptable pour les deux parties au conflit" (Maroc et Front Polisario).

De son côté, M. Belani a affirmé à son interlocuteur que "la vision finale de règlement de ce conflit, qui a trop duré, ne saurait être envisagée que dans le cadre du respect plein et entier de la légalité internationale et du droit international et de telle sorte que le droit imprescriptible du peuple sahraoui à l'autodétermination soit garanti".