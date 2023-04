Algérie: M. Boughali appelle depuis Abidjan à opérer 'un saut qualitatif' pour consacrer le droit de l'Afrique à la gouvernance mondiale

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a appelé, lundi à Abidjan (Côte d'Ivoire), à opérer "un saut qualitatif" permettant au continent africain d'accéder à son droit à la gouvernance mondiale et d'imposer son agenda, indique un communiqué de l'APN.

S'exprimant à l'ouverture de la session annuelle ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne, M. Boughali a insisté sur l'impératif de "choisir les partenariats en veillant au respect des intérêts des peuples du continent africain afin de lui permettre de jouir pleinement de ses richesses ".

"Force est d'accompagner les évolutions de la conjoncture internationale actuelle afin de ne pas marginaliser à nouveau le continent africain", a-t-il estimé.

Les pays du continent "seront mieux préparés, en consacrant la démocratie, la gouvernance et l'Etat de droit, en respectant les spécificités des peuples, et en associant toutes les forces vives, notamment les jeunes et les femmes", a-t-il soutenu, se disant convaincu que "des instances parlementaires seront mobilisées pour accompagner cette démarche stratégique".

Quant aux relations entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire, M. Boughali a affirmé que celles-ci "sont fondées sur la confiance et le respect ", mettant l'accent sur l'impératif d'exploiter "les capacités et les atouts des pays pour réaliser plus d'intégration".

Il a salué l'action commune des deux pays dans le cadre de l'Union africaine (UA) en vue de régler les conflits et lutter contre le terrorisme, le crime organisé, le trafic de drogue et les effets du changement climatique.

Le président de l'APN a affirmé par ailleurs que l'Algérie "se félicite des progrès notables réalisés par la Côte d'Ivoire aux plans politique et économique, sous la direction du président Alassane Ouattara" à qui il a transmis "les salutations et les félicitations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour ces acquis précieux qui servent le peuple ivoirien frère".