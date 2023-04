Afrique: Futsal (Tournoi de la presse) - Le tirage au sort des 8es, quarts et demi-finales jeudi à Harcha

ALGER — Le tirage au sort des huitièmes, quarts et demi-finales de la 2e édition du tournoi de Futsal de la presse nationale, aura lieu, jeudi soir, à la salle Harcha (Alger), en marge des derniers matchs de qualifications du premier tour de la compétition, a-t-on appris lundi auprès des organisateurs.

Six équipes avec six points ont déjà validé leur billet pour les 8es de finale. Il s'agit d'Awrass et Hayet TV (groupe A), Canal Algérie (Groupe B), la Radio nationale 2 (groupe D), Koora News (groupe G) et El Haddef (groupe E).

Les dernières journées du tournoi, prévues (lundi, mardi, mercredi et jeudi) seront décisives pour connaitre les dix autres équipes qui complèteront la phase des huitièmes de finales, selon le système de qualification arrêté par le comité d'organisation (qualification des deux premiers de chacun des sept groupes, en plus des deux meilleures équipes classées en 3e position).

" Après les derniers matchs prévus jeudi en soirée, la liste des 16 équipes qualifiées du tour préliminaire sera connue et juste après, on procédera au tirage au sort des 8es, 1/4 et normalement demi-finales", a déclaré à l'APS, le directeur du tournoi, Mourad Hachemi, ajoutant que la journée du jeudi sera la dernière à la salle Harcha Hacène.

" Je confirme, la journée du jeudi sera l'ultime programmée à la salle Harcha. Vendredi sera une journée de repos pour les équipes, avant la reprise de la compétition, avec les 8es de finale qui seront domiciliés à la Coupole du complexe olympique "Mohamed Boudiaf". Ce sera idem pour les quarts, les demies, la finale et les matchs galas qui précéderont la finale", a souligné le directeur du tournoi.

Le comité d'organisation du tournoi Futsal a également publié, lundi, sur sa page faceboock, les modalités de qualification afin de lever toute équivoque, à l'approche de la fin du tour préliminaire.

Vingt huit (28) équipes réparties en 7 groupes de quatre, prennent part au tour préliminaire joué en système de championnat depuis le 25 mars. Après la clôture de ce tour, les deux premières équipes de chacun des sept groupes (16 équipes), en plus des deux meilleurs 3es des sept groupes se qualifieront aux 8es de finales.

Les sept critères pour départager les deux meilleures 3es en cas d'égalité de points:

1- Le plus grand nombre de points dans les sept groupes.

2- La meilleure différence de buts dans les groupes et l'équipe qui aura le meilleur goal-average se qualifie

3- Le plus grand nombre de buts marqués dans les sept groupes entre les équipes concernées.

4- La meilleure défense (buts encaissés) sur l'ensemble des matchs

5- Le système du concours du fair-play prenant en compte le nombre de cartons jaunes et cartons rouges et l'équipe qui comptabilise le moins de cartons passe.

7- Un tirage au sort effectué par le comité d'organisation de la CAF.