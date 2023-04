Soudan: Kabashi rencontre l'Envoyé Spécial Français pour la Corne de l'Afrique

Khartoum — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant Général Shams El-Din Kabbashi Ibrahim, a affirmé le souci du Soudan de renforcer et de développer les relations avec la France et de développer les perspectives de coopération conjointe dans les divers domaines pour l'interet du Soudan de la nouvelle stratégie Française envers l'Afrique, qui a été proposée par le Président Français Emmanuel Macron le 27 Février.

Lors de sa rencontre aujourd'hui au Palais Présidentiel, avec l'Envoyé Spécial de la France pour la Corne de l'Afrique, M. Frédéric Clavi, Son Excellence a examiné toutes les questions d'intérêt commun entre Khartoum et Paris, en plus des questions de sécurité et de stabilité dans la Corne de l'Afrique, et la situation au Tchad, en Centrafrique, en Libye et au Sud Soudan.

En ce qui concerne les développements de la situation politique dans le pays, le Général Kabashi a renouvelé l'engagement des Forces Armées au processus politique en cours, et son souci de parvenir à un accord avec toutes les parties sur les questions en suspens, en préparation de la signature de l'accord final et de la formation du gouvernement civil, indiquant que les Forces Armées ont un esprit de flexibilité et de responsabilité envers ce qui préserve la sécurité et la stabilité du pays et réalise la prospérité des citoyens.