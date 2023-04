Algérie: Industrie électrique - Réduction de 30% des importations grâce aux entreprises nationales

ALGER — Les entreprises industrielles activant dans le domaine de l'industrie électrique ont contribué à l'augmentation de la production locale et à réduire les importations de 30%, a affirmé mardi à Alger le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun.

S'exprimant lors des travaux d'une conférence organisée sous le thème "l'intégration nationale au coeur de la stratégie de Sonelgaz", le ministre a indiqué que les entreprises de ce segment d'activité avaient contribué au lancement de l'exportation de quelques produits électriques locaux vers plusieurs pays, majoritairement africains.

A ce propos, M. Aoun a appelé les acteurs de ce secteur à améliorer leurs capacités de production et à promouvoir l'intégration nationale pour ouvrir des "perspectives prometteuse".

Le ministre a également fait savoir que son département avait pris une batterie de mesures visant la concrétisation de cette stratégie à travers une feuille de route pour l'organisation de la filière de l'industrie électrique. Cette feuille de route prévoit notamment la mise en place d'une commission stratégique de la filière outre la création d'un cluster national de l'industrie électrique, a-t-il ajouté.

Selon M. Aoun, une opération a été lancée pour l'élaboration des critères et des fiches techniques visant la préservation du produit national, outre l'octroi de l'agrément aux laboratoires spécialisés dans le contrôle de conformité et de qualité du produit importé et local.

Cette stratégie couvre également le volet soutien à la sous-traitance à la faveur de la mise en place de facilitations pour appuyer les entreprises de sous-traitance et l'élargissement de leurs activités en vue d'encourager la production locale, réduire la facture d'importation, d'organiser et de participer aux différentes manifestations scientifiques et économiques aux niveaux national, africain et international.

Par ailleurs, M. Aoun a salué les efforts consentis par les services de son département ministériels sanctionnés par la signature d'une convention-cadre ayant permis la signature d'une convention de partenariat entre les bourses de sous-traitance et le groupe Sonelgaz.