Algérie: Seize candidats au 12e Festival national de la chanson chaâbi

ALGER — Le 12e Festival national de la chanson chaâbi, prévu du 6 au 9 avril au palais de la culture Moufdi-Zakaria, verra la participation, en compétition, de 16 jeunes interprètes sélectionnés par un jury, et qui ont suivi un programme de formation artistique et pédagogique en préparation de l'événement, indiquent les organisateurs.

S'exprimant lors d'une conférence de presse animée lundi soir à Dar Abdeltif à Alger, Abdelkader Bendameche, commissaire du festival, a indiqué que cette édition est également un hommage au regretté Aziouz Rais, diparu en décembre 2022.

Les trois premières soirées du festival seront dédiées presque entièrement à la compétition avec jusqu'à six candidats par soir, en provenance de différentes villes du pays, qui avaient bénéficié de cours sur les différents genres musicaux algériens, la poésie du "melhoun", l'histoire du "chaâbi", et des cours techniques animés par les chanteurs et musiciens Kamel Aziz et Sidali Dris.

Le festival qui vise à déceler et récompenser de jeunes talents et les accompagner dans leurs débuts, prévoit également un hommage au chanteur Abdelmadjid Meskoud, selon son commissaire.

Le festival a également publié un "diwan" de poésie melhoun qui compte les textes les plus répandus chez les interprètes du chaâbi et qui sera mis à la disposition des artistes et du public.

La 11e édition, marquant le retour du festival après une absence de sept ans, s'est déroulée au mois d'août dernier, une édition entièrement dédiée à la mémoire du grand artiste et parolier, le regretté, Mahboub Safar Bati.