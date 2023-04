Algérie: Signature d'une convention de partenariat entre la Faculté de pharmacie et les laboratoires suisses 'Roche'

ALGER — Une convention de partenariat a été signée, mardi à Alger, entre la Faculté de pharmacie et les laboratoires suisses "Roche" pour encourager la formation et la recherche entre les deux parties dans ce domaine.

La convention a été signée par le recteur de l'Université d'Alger 1, Fares Mokhtari et le doyen de la Faculté de pharmacie, professeur Réda Djidjik du côté algérien et par l'ambassadeur de la Suisse en Algérie, M. Pierre-Yves Fux et le directeur général des laboratoires "Roche" en Algérie, docteur Khalil Kadaoui du côté suisse.

A cette occasion, le recteur de l'Université d'Alger 1 a souligné que la signature de cette convention profitera aux deux parties, à travers la programmation de stages en faveur des étudiants et l'ouverture d'un espace réservé aux enseignants chercheurs, souhaitant "la conclusion d'un accord de jumelage, à l'avenir, entre l'Algérie et la Suisse, le but étant d'en faire bénéficier l'ensemble des universités algériennes".

Le doyen de la Faculté de pharmacie a rappelé, dans le même cadre, les conventions signées durant les mois passés entre son établissement et les différents laboratoires pharmaceutiques présents en Algérie, soulignant que la convention signée avec les laboratoires suisses "Roche" permettra d'établir une relation solide entre les deux parties, offrant ainsi à la Faculté la possibilité de bénéficier de stages et de formations dans les domaines réglementaire et légal.

Pour sa part, l'ambassadeur suisse en Algérie a salué la signature de cette convention qui contribuera "au renforcement des relations entre les deux pays", citant "l'expérience pionnière" de la Suisse dans ce domaine, basée sur "les connaissances, la recherche pratique et le monde de l'entreprise".

De son côté, le directeur général des laboratoires suisses "Roche" en Algérie a affirmé l'importance de ce partenariat qui vise "à renforcer la coopération dans les domaines de la formation, de la recherche et de l'innovation, en permettant aux étudiants en pharmacie de bénéficier de stages de formation durant leur cursus universitaire".