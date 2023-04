Algérie: Ligue 1 Mobilis - Le CRB pour dérouler, la JSK pour sortir de la zone rouge

ALGER — Les péripéties de la 21e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis se poursuivront mercredi soir, avec le déroulement des matchs retard CR Belouizdad -JS Saoura et JS Kabylie - HB Chelghoum Laïd à 22h00, respectivement aux stades du 5-juillet (Alger) et du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou.

Requinqués par leur qualification en quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF, le CRB et la JSK retourneront au quotidien du championnat avec des objectifs diamétralement opposés: le premier pour dérouler, le second pour sortir de la zone rouge.

Solide leader de Ligue 1, le CRB (40 pts) et avec quatre matchs en retard, accueillera la JS Saoura avec l'objectif de confirmer son invincibilité cette saison et prendre sept points d'avance sur son poursuivant direct, le CS Constantine. Les hommes de Nabil Kouki partiront largement favoris pour engranger les trois points de la victoire contre un adversaire qui reste sur une élimination précoce en Coupe arabe, et sans entraineur en chef depuis le double limogeage de l'ancien coach Mustapha Djalit et de son successeur Mustapha Sebaâ qui n'a pas dirigé la moindre rencontre sur le banc de son équipe.

Dans l'autre rencontre de cette 21 journée, la JSK aura une belle opportunité pour renouer avec la victoire à l'occasion de la réception de la lanterne rouge le HB Chleghoum Laid.

Avant derniers au classement avec néanmoins trois matchs de plus à disputer, les Canaris (14 pts) sont condamnés à s'imposer pour espérer rejoindre d'abord le Paradou AC à la 14e place et surtout amorcer leur plan de sauvetage. Une mission qui semble largement à la portée des hommes de Miloud Hamdi contre une formation du HBCL (2 pts) qui pense déjà à la saison prochaine en Ligue 2.

Enfin, le 8e et dernier match au programme de la 21 journée entre l'USM Alger et le MC Oran, a dû être reporté à une date ultérieure, en raison de la participation des Rouge et Noir à la Coupe de la Confédération africaine (CAF) qui a vu dimanche soir le représentant algérien battre les Libyens d'Al Akhdar (4-1) et passer en quart de finale .

Vendredi 31 mars 2023 :

CS Constantine - ES Sétif 2-0

NC Magra - US Biskra 2-1

MC El Bayadh - RC Arbaâ 3-1

ASO Chlef - MC Alger 0-0

Samedi 1er avril :

USM Khenchela - Paradou AC 3-0

Mercredi 5 avril :

A Alger (5-Juillet) : CR Belouizdad - JS Saoura (22h00)

A Tizi Ouzou : JS Kabylie - HB Chelghoum Laïd (22h00)

Reporté:

USM Alger - MC Oran

Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 40 16

2). CS Constantine 36 20

3). ES Sétif 32 20

4). MC Alger 31 19

5). USM Khenchela 30 19

6). USM Alger 29 17

--). JS Saoura 29 19

--). MC El-Bayadh 27 20

--). US Biskra 27 21

10). MC Oran 26 19

--). NC Magra 26 19

--) ASO Chlef 26 21

13). RC Arbaâ 25 21

14). Paradou AC 17 18

15). JS Kabylie 14 17

16). HBC-Laïd 02 20.