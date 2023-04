Algérie: 158 projets d'investissement inscrits via la plateforme numérique de l'investisseur

ALGER — Cent-cinquante-huit (158) projets d'investissement ont été inscrits via la plateforme numérique de l'investisseur durant la période allant du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023, a fait savoir mardi à Alger le directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekkache.

Dans une déclaration à la presse en marge d'un atelier sur "les mécanismes de renforcement et de facilitation des procédures de demande de documents et d'autorisations nécessaires à la réalisation des projets d'investissement à travers la plateforme numérique de l'investisseur", organisé par l'AAPI, M. Rekkache a indiqué que cette plateforme avait accueilli 158 projets d'investissement jusqu'au 31 mars dernier, ajoutant qu'il "y a plus de 500 autres projets à l'étude au niveau de la même plateforme".

Il a également appelé à la nécessaire conjugaison des efforts pour la réussite du processus de numérisation des services en vue de faciliter les démarches d'investissement et l'accès à l'information et aux données, soulignant que la plateforme numérique de l'investisseur est un "outil essentiel" pour l'amélioration du climat des affaires et la relance de la locomotive de la transformation numérique, au vu de son caractère opérationnel.

Concernant les investissements étrangers, le même responsable a souligné que ces investissements passent par le Guichet unique des grands projets et des investissements étrangers, faisant savoir que leur nombre était de 38 durant la période allant du 1er novembre au 31 mars. Ces projets, explique-t-il, concernent différents secteurs, notamment l'industrie (60%).

Intervenant à cette occasion, la ministre de la Numérisation et des Statistiques, Meriem Benmouloud, a affirmé que la création de la plateforme numérique de l'investisseur et la mise en service du Guichet unique permettraient de "surmonter les obstacles liés à l'investissement et de réaliser un développement économique durable fondé sur la numérisation et la transparence".

Elle a expliqué, à cet égard, que son secteur était en phase d'actualisation du Référentiel national d'interopérabilité des systèmes d'information, en coordination avec tous les secteurs ministériels, rappelant que "l'Etat s'appuie sur cet outil stratégique pour promouvoir la croissance économique du pays".

Il a appelé à la nécessité d'une coordination entre les différents secteurs et instances pour relever le défi et offrir un mécanisme moderne qui permet à l'investisseur d'investir confortablement, de répondre aux aspirations des investisseurs et d'atteindre les objectifs économiques escomptés.

Pour le ministre, l'organisation de cet atelier "est l'occasion de voir ce qui a été réalisé dans cette plateforme numérique et d'échanger sur ce qu'il reste à faire en matière d'interopérabilité entre les différents secteurs et instances pour améliorer l'efficacité de cette plateforme".

Lors de la rencontre, des explications ont été données sur le fonctionnement de la plateforme numérique de l'investisseur et le cadre légal et institutionnel relatif à l'octroi des permis de construire aux investisseurs.