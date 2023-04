Algérie: Groupe Sonelgaz, un outil de développement de la sous-traitance et du taux d'intégration nationale dans les différents secteurs

ALGER — Le Groupe Sonelgaz se veut un outil pour développer la sous-traitance et augmenter le taux d'intégration nationale dans les différents secteurs, notamment à travers de nombreuses conventions signées avec les différents ministères et instances en vue de renforcer la politique d'intégration nationale.

S'exprimant à l'occasion des travaux du Forum national sous le thème "L'intégration nationale au coeur de la stratégie de Sonelgaz", le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a annoncé la présentation de deux prototypes, dans les semaines à venir, d'un détecteur de fuite du monoxyde de carbone et d'une batterie au lithium pour le stockage d'énergie solaire, dans le cadre de la convention signée en 2022.

Le ministre a également proposé la création d'une joint-venture entre le secteur de l'Enseignement supérieur, avec ses diverses structures, et Sonelgaz pour "la modélisation, la fabrication et la commercialisation des produits vers l'étranger, améliorant ainsi la balance commerciale nationale".

M. Baddari a aussi souligné que le ministère mobilisait tous ses centres et ses laboratoires de recherche pour répondre aux exigences de Sonelgaz.

Par ailleurs, le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid a annoncé le lancement, à l'avenir, de projets collaboratifs avec le Groupe Sonelgaz concernant les compteurs intelligents et les réseaux intelligents "Smart grids" qui nécessitent de changer radicalement les infrastructures et de recourir aux dernières technologies à même de moderniser les ressources énergétiques.

Dans ce contexte, le ministre a rappelé les conventions signées précédemment avec le Groupe pour développer le détecteur de fuite du monoxyde de carbone, soulignant que l'intégration était l'une des stratégies adoptées par le ministère afin de créer des passerelles entre les grandes entreprises et les startups.

Le groupe Sonelgaz recourt souvent dans le cadre de la sous-traitance aux micro-entreprises notamment concernant le réseau de distribution, a-t-il dit, indiquant que "le ministère oeuvre à mettre en place une cartographie nationale de sous-traitance pour toutes les grandes sociétés dont l'activité peut faire l'objet de sous-traitance avec les micro-entreprises en vue de les orienter, de les financer et créer de l'emploi".

S'orienter vers le contenu local permettra aux sociétés algériennes de participer avec force à la réalisation des projets devant améliorer l'intégration nationale. "Cela permettra de créer des postes d'emploi directs et indirects à tous les niveaux de la chaîne de valeur et des différentes étapes d'exécution et d'emploi, particulièrement la main d'oeuvre locale", a-t-elle dit.

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yassine Merabi a indiqué que le secteur accorde un intérêt au domaine de l'énergie en ce qu'il compte, sur 23 filières, une filière liée à l'électricité et l'électronique composée de 40 spécialités dont des spécialités sur les énergies renouvelables.

Le ministre a indiqué que cette convention signée avec le groupe vient prouver l'approche participative pour renforcer les compétences professionnelles et concrétiser la stratégie de Sonelgaz consistant en la mobilisation de toutes les ressources humaines et matérielles spécialisées dans toutes ses filiales, ajoutant que le ministère oeuvre à travers la stratégie d'intégration à développer les domaines de coopération avec différents opérateurs.