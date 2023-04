Algérie: Ramadhan/Mascara - Activité intense dans les zaouias et les mosquées pour apprendre le Coran

MASCARA — Affichant un vif désir d'apprendre le Coran et le Hadith du prophète Mohamed (QSSSL), un nombre important d'étudiants convergent en ce mois de Ramadhan vers les zaouias et mosquées de la wilaya de Mascara qui connaissent une activité sans précédent 30 jours durant.

A ce propos, Benmenaouer Abdelkader, cheikh de la zaouia de Hadj Abdelkader El-Menaouer El-Habria El-Kadiria, située dans la commune d'Oued El-Abtal, a indiqué à l'APS que plus de 60 élèves visitent la zaouia pendant le mois de Ramadhan, au côté d'enfants âgés de 11 à 14 ans qui fréquentent l'école coranique de la zaouia.

Afin d'évaluer le niveau des élèves, Cheikh Benmenaouer a expliqué que sa zaouia a lancé, à l'occasion du mois sacré de Ramadhan, deux concours du meilleur mémorisateur du Coran et de la meilleure récitation, supervisés par des imams et des enseignants du Livre saint affiliés à la zaouia.

De son côté, Mohamed Dahah El-Bouzidi, cheikh de la zaouia "El-Bouzidi", dans la commune de Mohammadia, a indiqué que sa zaouia attire pendant le mois sacré de Ramadhan plus de 50 élèves, dont la plupart sont issus de la même commune, pour apprendre les sciences du Coran et le Hadith.

La zaouia "El-Bouzidi", a-t-il ajouté, a élaboré pour le mois du jeûne un riche programme destiné à ses étudiants et fidèles comprenant des lectures collectives du Coran qui se prolongent jusqu'à la prière d'El Fedjr (prière de l'aube), organisent des concours de mémorisation et de récitation du Coran, ainsi que des causeries religieuses après les prières du l'Asr et des Taraouih (surérogatoires).

Diverses opérations de solidarité ont également été programmées, dont des repas de l'Iftar pour les personnes démunies et les personnes de passage et la participation à la distribution de kits alimentaires aux familles nécessiteuses.

La zaouia "El Boutchichia", un phare pour la mémorisation du Coran et l'enseignement du fiqh durant le Ramadhan

Pour sa part, la zaouia soufie "El-Boutchichia El-Qadiria", située dans la région de "Ouled Kada" dans la commune de Mamounia (Mascara), est considérée comme un "phare" pour la mémorisation du Livre saint et l'enseignement des règles de la psalmodie du Coran et de la jurisprudence (fiqh) pendant le mois sacré du Ramadhan.

Cette structure religieuse attire actuellement plus de 90 étudiants de plusieurs wilayas, telles qu'El Bayadh, Saïda et Relizane, dans le but de mémoriser le Coran et d'apprendre les règles de la psalmodie, ainsi que d'étudier divers textes et d'apprendre les fondements de la jurisprudence et la langue et littérature arabes et sa grammaire et déclinaisons, a indiqué à l'APS le chargé des médias à la zaouia, Mourad Rahal.

La zaouia lance également un concours de mémorisation et de récitation du saint Coran pendant le mois du jeûne, auquel participent 100 élèves, ainsi que ceux inscrits dans les écoles coraniques affiliées aux mosquées situées dans les communes de Mamounia et Aïn Fares.

La zaouia El Boutchichia anime les nuits de Ramadhan avec des "halqate de dhikr" (louanges), en plus de dispenser des cours de prédication et d'orientation sur les événements religieux et historiques importants observés au cours du mois sacré, ainsi que des madih et des invocations religieuses présentés par ses étudiants. Elle organise également des séminaires sur les vertus du jeûne, sur la rectitude des comportements que doit avoir le musulman durant le mois sacré et les conquêtes du prophète Mohamed (QSSSL) pendant ce mois de piété.

Les activités programmées pendant le mois sacré de Ramadhan seront clôturées au niveau de la zaouia lors de la "Nuit du Destin" (Leilat El-Qadr) bénie, avec une cérémonie pour honorer les lauréats du concours de mémorisation et de récitation du Coran, la présentation d'un Hadith sur la vertu de cette nuit bénie, en plus d'achever la lecture de "Sahih El-Boukhari et Mouslim" et la lecture collective du Coran.