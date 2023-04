Ethiopie: La diaspora éthiopienne demande à l'Égypte de modifier sa position contre-productive à l'égard du GERD

Addis Ababa — Les Éthiopiens de la diaspora ont appelé l'Égypte à changer sa position contre-productive et à trouver des accords mutuellement bénéfiques sur le Grand barrage de la Renaissance ethiopienne (GERD).

Dans un communiqué publié hier, la diaspora note que l'Éthiopie est la principale source du Nil, puisqu'elle fournit 86 % de l'eau aux États du bassin du Nil, tout en utilisant moins de 1 % du potentiel pour l'énergie hydroélectrique.

Les Éthiopiens construisent actuellement le GERD sur le Nil bleu, un projet entièrement financé par les Éthiopiens et crucial pour le développement du pays, car il fournira une énergie propre et renouvelable et permettra à des millions de personnes de sortir de la pauvreté.

Environ 65 % des 122 millions d'habitants de l'Éthiopie n'ont accès à aucune forme d'électricité. L'électricité dont le pays a tant besoin facilitera la croissance économique de l'Éthiopie et de la région, précise le communiqué.

Le barrage favorisera la coopération et l'intégration régionales tout en offrant la possibilité aux onze pays du bassin du Nil de travailler ensemble pour gérer les ressources du fleuve de manière plus efficace et efficiente, ajoute le communiqué.

Le GERD est construit selon les normes environnementales et techniques les plus élevées afin d'atteindre les objectifs du programme national d'électrification et de mettre en oeuvre la stratégie de l'Éthiopie pour une économie verte résistante au climat.

Selon la déclaration, l'Éthiopie a fourni des preuves scientifiques et des témoignages d'experts selon lesquels le GERD n'affectera pas de manière significative le flux d'eau en aval, et a fourni des arguments convaincants pour la nécessité d'une utilisation équitable des ressources du Nil par tous les pays de la région.

La diaspora a également déclaré qu'elle comprenait que le GERD ait suscité des inquiétudes en Égypte quant aux effets en aval sur le débit du Nil et la disponibilité de l'eau, car les Égyptiens ont été mal informés au sujet du GERD pendant de nombreuses années.

Au contraire, le barrage apportera plusieurs avantages à l'Égypte et au Soudan, notamment une augmentation du débit d'eau pendant les saisons sèches et une diminution des inondations.

"Nous voulons assurer aux Égyptiens que les Éthiopiens s'engagent à utiliser les eaux du Nil de manière juste et équitable, sans nuire à nos voisins en aval. Nous reconnaissons que le Nil est une ressource partagée et nous sommes favorables à la recherche d'une solution mutuellement bénéfique.

En tant qu'Éthiopiens de la diaspora, nous réitérons notre soutien à une utilisation juste et équitable du Nil et appelons le peuple égyptien et la diaspora égyptienne à remettre en question les informations erronées sur le GERD diffusés par les médias égyptiens et à adopter un esprit d'amitié et de coopération en comprenant que le GERD est un projet d'une grande importance nationale pour les Éthiopiens qui profitera aux Égyptiens en assurant un approvisionnement en eau fiable et prévisible, que les Éthiopiens ont le droit d'utiliser leurs ressources en eau pour le développement de leur population et de leur économie, conformément aux principes d'utilisation équitable et raisonnable, sans causer de dommages significatifs.

Les efforts déployés par le régime égyptien pour déstabiliser l'Éthiopie affecteront en effet les relations historiques et diplomatiques vieilles de plusieurs milliers d'années, les intérêts à long terme du peuple égyptien et rendront les Éthiopiens moins confiants dans la coopération sur le GERD et les futurs projets hydroélectriques sur le Nil, ont-ils averti.

Les groupes de la diaspora ont exhorté les dirigeants égyptiens à engager un dialogue constructif avec les dirigeants éthiopiens au sujet du GERD et à s'éloigner de leur position contre-productive consistant à demander un "accord contraignant" sur le remplissage du GERD et les opérations ultérieures en tant qu'instrument imposant sur le partage de l'eau que les Éthiopiens n'accepteront jamais. Le GERD peut être une source de coopération et de collaboration entre nos deux pays plutôt qu'une source de conflit, ont-ils souligné.

"Les Éthiopiens sont convaincus que, grâce au dialogue et à la compréhension, des accords pacifiques et équitables profitant à toutes les parties concernées peuvent être conclus afin de construire un avenir meilleur pour tous les habitants du bassin du Nil. Les positions belligérantes des dirigeants égyptiens affirmant que 'toutes les options sont ouvertes' sont contraires à l'esprit de la Déclaration de principes de 2015 signée par l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte."

Selon la déclaration, de telles postures ne manqueront pas de nuire aux intérêts à long terme de l'Égypte et d'entraver la coopération confiante avec le peuple et le gouvernement éthiopiens.

Ils ont demandé à la Ligue arabe et à ses États membres de s'abstenir d'interférer dans la question du GERD, qui est la seule préoccupation des trois pays riverains (Éthiopie, Soudan et Égypte) et de leur organisation régionale commune (l'Union africaine), qui joue le rôle de médiateur dans les pourparlers visant à trouver des "solutions africaines à des problèmes africains".

Les questions qui restent sur la table des négociations trilatérales sous les auspices de l'Union africaine se réduisent à une poignée de sujets critiques sur l'équité et la justice, sur lesquels les nations de la Ligue arabe n'ont aucun droit légal ou commercial d'être impliquées.