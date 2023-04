Ile Maurice: Rapport US sur les droits humains - Impunité pour les cas de corruption...

«Le gouvernement n'a pas toujours pris des mesures pour poursuivre et punir les fonctionnaires qui ont commis des abus ou se sont livrés à la corruption, que ce soit dans les services de sécurité ou ailleurs au sein du gouvernement. L'application des poursuites et des peines était incohérente et parfois politiquement influencée, ce qui se traduisait par l'impunité.» Telle est une des conclusions du rapport 2022 sur les Droits humains pour Maurice que vient de publier le département de la défense américain.

Par ailleurs, le rapport affirme qu'il n'y a pas eu de développement dans l'affaire Kistnen. Il évoque également l'affaire des tortures policières d'il y a dix mois, et note que l'impunité est un gros problème dans la police, avec des enquêtes sur des policiers qui perdurent pendant des années.

Le rapport ne relate pas de problème grave en prison relatif aux droits humains mais une surpopulation. Par contre, la détention préventive dure trop longtemps.

Autres chapitres : liberté d'expression, liberté de rassemblement et d'association, participation au processus politique, discrimination et abus sociaux (dont la violence domestique, qui reste un problème majeur), enfants, droits du travail, etc.

Mais le chapitre «corruption et manque de transparence du gouvernement» est intéressant dans la mesure où il fait l'actualité chaude du moment.

Retrouvez ci-dessous le rapport dans son intégralité :

Mauritius 2022 Human Rights Report by L'express Maurice on Scribd