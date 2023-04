Algérie: Enseignement supérieur - Un programme de formation en langue anglaise pour les lauréats du concours d'accès au doctorat de l'année universitaire en cours

ALGER — Le secteur de l'enseignement supérieur a lancé un programme de formation principale en langue anglaise au profit des étudiants lauréats du concours d'accès au doctorat au titre de l'année universitaire 2022-2023, outre une formation en philosophie, en didactique et en technologies de l'information et de la communication (TIC), a indiqué, mardi, un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

"Dans le cadre du parachèvement des démarches du secteur de l'Enseignement supérieur, en vue d'adopter la langue anglaise dans l'enseignement des étudiants et en complément du cadre de la formation nationale initiée cette année, en vue de former les enseignants et les nouveaux doctorants à distance en langue anglaise, le secteur a lancé un programme de formation principale dans cette langue au profit des étudiants lauréats du concours d'accès au doctorat de l'année 2022-2023, outre une formation en philosophie, en didactique et en TIC", lit-on dans le communiqué.

Comme première étape, les établissements universitaires ont été chargés de tracer un programme de formation au profit de leurs enseignants en langue anglaise,à partir de l'année universitaire en cours, notamment les enseignants des sciences et de technologie et les enseignants des sciences sociales et humaines (modules horizontaux) , tout en ciblant un niveau d'apprentissage qui correspond au degrés (B2) ou (C1), au moins vers English for specific purposes.

Selon la même source, l'opération a connu jusqu'à fin mars, l'enregistrement de "près de 9.000 enseignants chercheurs qui ont passé le test de niveau (B2), dont 4.400 enseignants lauréats ayant entamé le suivi de la 1ère session de formation numérique via la plateforme, avec la programmation d'une autre session au profit des enseignants retardataires pour cette session, durant cette semaine".

Dans le même cadre, 2200 enseignants chercheurs inscrits ont passé le test de niveau et entameront bientôt la formation du niveau (A2) selon les objectifs et spécialités définis.

Les enseignants non retenus seront, quant à eux, orientés vers les formations du premier niveau (A1), précise le communiqué. En parallèle, le secteur a engagé la mise en place d'une série de formations ouvertes et intégrées en ligne, appelées Massive open online courses (MOOCs).

Ces formations sont destinées aux nouveaux étudiants universitaires, notamment les bacheliers de la session BAC 2023. Cette formation, prévue du 20 juillet au 20 septembre 2023, propose des cours de développement de compétences (lecture, écrit, oral ...etc).

Dans ce cadre, le ministère entend généraliser cette formation aux étudiants de 2e année Master, en vue d'assurer un niveau unifié de maitrise de l'anglais (niveau B2), pour une meilleure acquisition et compréhension des connaissances lors de la prochaine année universitaire, sachant que cette langue est devenue un outil d'apprentissage.

Dans le même objectif, le secteur a programmé des formations proposées exclusivement en anglais notamment à caractère technique et technologique, conclut le communiqué.