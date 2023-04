Madagascar: Presse Sportive - Liva Andriamananjara tire sa révérence

C'est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition de notre collègue Liva Andriamananjara, hier. Personne n'aurait pu imaginer qu'un journaliste sportif, encore en reportage ce week-end, ne revint plus et a dit adieu à son émission Viva Futbol à l'âge de 34 ans.

C'est dur à accepter. Célèbre animateur et journaliste sportif de la télévision et de la radio Viva, Liva Andriamananjara a succombé à un AVC en cours de route et il a perdu connaissance à Alarobia. L'incident s'est déroulé hier vers 16 heures. Sur les lieux, il est tombé et s'est évanoui. Il a été transporté immédiatement dans le centre hospitalier le plus proche. Malgré les interventions du médecin, l'homme a rendu l'âme. "Il souffrait d'un mal de tête pendant la journée. Je pensais que sa chute était liée à cela. Il a quitté son bureau pour rentrer chez lui mais malheureusement le destin a décidé autrement", a rapporté un de ses confrères.

L'animateur, à la fois journaliste et producteur d'émissions télévisées, est connu pour l'animation de l'émission sportive dénommée Viva Futbol. Pas plus tard que la semaine dernière, il avait lancé la première édition du tournoi avec le coach Rôrô et le président de la CFEM. On se souvient également de lui pour son rôle de présentateur reporter dans l'émission Top Chrono. Il a animé pendant des années, oreillette vissée à l'oreille, plusieurs émissions de la télévision et de la radio Viva depuis 2012. Il est aussi un chroniqueur sportif dans une émission matinale de cette chaîne. Midi Madagasikara présente ses condoléances à la famille du défunt.