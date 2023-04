Madagascar: L'envie d'une véritable trêve

Durant cette semaine sainte, les Malgaches aspirent à une certaine quiétude. Ces quelques jours qui précèdent Pâques sont l'occasion de faire une pause dans la vie trépidante qu'ils connaissent ces derniers temps.

C'est aussi le cas pour les acteurs de la vie politique qui ne se sont pas ménagés depuis le début de l'année. Cependant cette semaine devrait être propice à une trêve pour permettre à tout le monde de ne penser qu'au recueillement. Les mouvements de contestation continuent et les empêchements de déplacement de leaders politiques continuent.

L'atmosphère politique de plus en plus tendue à huit mois de l'élection présidentielle empêche peut-être cette quiétude à laquelle aspirent les Malgaches. Le pouvoir se raidit de plus en plus devant une opposition qui s'enhardit et qui ne mâche pas ses mots. Le FFKM a appelé à l'apaisement et tout le monde accepte cette invitation à la concorde et à la paix. La vie politique, cependant, continue et le microcosme n'entend pas s'assagir. L'Etat veut faire respecter les décisions qu'il a prises et entrave le déplacement des principaux leaders de l'opposition.

Ce fut le cas de celui de l'ancien président Marc Ravalomanana qui a été empêché de circuler par des forces de l'ordre alors qu'il se rendait à son ancienne entreprise Tiko à Manjakandriana. Il a l'habitude de ce genre d'attitude des représentants de l'autorité, mais en cette période précédant la fête de Pâques, cela semble excessif. Les partisans de l'ancien président se sont offusqués, mais devant l'intransigeance des gendarmes, ils n'ont pas insisté. Dans le contexte actuel, cela peut contrarier une grande partie de l'opinion qui ne veut pas de frictions entre pouvoir et opposition. Il est temps de revenir à cet esprit de paix et de concorde auquel tout le monde aspire.