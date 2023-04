Madagascar: Volley-ball / Coupe Mada jeunes - La ville d'Antsirabe sera en effervescence

La Ville d'eaux sera enflammée par les amateurs de volley cette saison.

La Fédération malgache de volley-ball (FMVB) organise sa toute première activité nationale, notamment, la Coupe de Madagascar jeunes U14, U16 et U20 qui se déroule du 7 au 14 avril prochain, à Antsirabe. La compétition s'inscrit dans le programme de la fédération pour la préparation des jeunes. En raison de la 11e édition des Jeux des îles de l'Océan Indien (JIOI), qui se déroulera du 25 août au 3 septembre prochain à Madagascar, certaines fédérations sont dans l'obligation de modifier le programme des championnats nationaux. La coupe de Madagascar jeune servira à la détection de l'équipe nationale en vue de cette rencontre indianocéanique. « Il sera possible de détecter des jeunes qui ont des potentialités qui pourraient former l'équipe nationale aux Jeux des îles lors de cette joute nationale », a informé Mamy Harison, présidente de la FMVB.

Pour les catégories U14, seules les volleyeuses seront en lice à Antsirabe. Cependant, huit équipes s'affrontent pour un titre. La ligue de Boeny aura le plus grand nombre de participants avec ses trois clubs à savoir MVBC, EVBFi et EVRA, tandis que la ligue hôte aura deux représentants. Les ligues d'Atsinanana, d'Analamanga et de Ihorombe de leur part auront chacune une seule équipe. C'est le même cas pour les U16, seules les filles ont atteint le nombre de quatre participants au minimum. Elles seront cinq équipes issues de trois ligues à en découdre. Pour les U20 filles, ce sera une affaire entre les formations de la ligue d'Analamanga et celle d'Atsinanana tandis que chez les garçons, les ligues en lice seront, entre autres, Atsimo-Andrefana, Analamanga, Matsiatra et Ihorombe.

Cette Coupe de Madagascar des jeunes sera jumelée avec le championnat de Madagascar seniors deuxième division hommes et dames. La préparation des Jeux des Îles à domicile continue pour la FMVB. L'instance nationale a déjà commencé le regroupement libre depuis septembre 2022 au Gymnase Couvert Ankorondrano. Du 20 mars au 30 juin 2023, les dames occupent le terrain tous les mardis et jeudis de 6h30 à 8h30, tandis que les hommes s'entraînent tous les lundis et mercredis de 6h30 à 8h30.