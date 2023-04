Madagascar: Nouveautés - Dans le top des hits avec son nouveau single

Le deuxième trimestre est consacré à la célébration de Pâques. Une fête qui exige des tubes qui feront transpirer les murs des boîtes de nuit. Donc, voici cinq singles qui mettront en extase les noctambules et les bambochards des quartiers.

#Cyemci, Dj Natoo feat Joudas que du Whine. Une collaboration inattendue mais qui a fait l'effet d'une bombe. Ces deux Beatmaker-Dj ont choisi la bonne personne pour les accompagner pour la sortie d'un tube. Joudas, le raggaman de Toamasina prête sa voix sur une bonne mélodie bien dosée. Whine est l'intitulé du morceau. Un véritable chef-d'oeuvre! La musique fait vibrer, les mots du chanteur animent. Whine, c'est le son qui remplira les discothèques des grandes villes du pays. En outre, ce titre fait l'objet de danses virales sur TikTok et Facebook. La génération 2000 ne peut pas s'en lasser. Whine fait bouger !

#Ariane lance Mifankatiava. « Lui, il s'est fait discret ces derniers temps », disent habituellement les sceptiques lorsqu'un chanteur prend de l'élan pour mieux sauter. Mais là, il s'est réveillé et a sorti Mifankatiava. Le message est clair, l'unité nationale, même si l'artiste ne le mentionne pas directement. La situation dans le pays a fortement inspiré le jeune homme. Les provocations attisent une guerre tiède entre les citoyens. Étant leader d'opinion, Ariane incite les Malgaches à s'entraider. D'ailleurs, c'est son thème préféré. Sûrement, il écrira encore des textes de ce genre afin de renforcer le Fihavanana.

#KanyScott feat Gino Pretty Woman. Eux, ce sont des artistes en herbe. Ils essaient de percer. Voilà, Kany Scott et Gino commencent à impressionner le grand public avec leur Pretty Woman. Dès le début de leur carrière, ces fredonneurs visent déjà l'international. Leurs paroles sont en français et en anglais. Leur clip est également de qualité, ce ne sont pas des producteurs qui manquent pour avoir de belles images. Pretty Woman sera le bijou pour ces deux jeunes hommes. Elle est jolie, pleine de tendresse, mélodieuse, compréhensive, et surtout très raffinée. Donc, après quelques mois, les amateurs d'afrobeat lèveront les mains en chantant « pretty woman ooh »

#Ricky Cardo et Sreydan «Mitsakatsaka» vers la voie du succès. Oh qu'elle est douce cette musique, au fond, l'auditeur entend au moins trois sonorités, malgache, latino, et de l'amapiano, un peu plus au fond. Ce n'est pas étonnant, le magicien Davalt était derrière ! Le refrain est chanté par le petit-fils d'Oza Jerome, Sreydan... tandis que Ricky Cardo rappe sur le couplet. Une belle combinaison. Actuellement, le morceau inonde les ondes, diffusé sur les grandes chaînes télévisées. Apparemment, l'accélérateur touche le tapis !

#Lion Hill , « Mila olo ». L'enfant prodige de Toamasina a encore mis le point sur les « i» en confirmant qu'il restera le numéro 1. Après avoir produit différents tubes, en l'occurrence Ataova tonga agny, Hikeo, Ambilà, Donia, cette voix d'or du Sud-Ouest de l'Océan Indien excelle dans Mila olo. Sorti le 24 mars dernier, le single reste en haut du classement. Outre cela, ce chanteur d'amour ne verse guère dans la monotonie. Lion Hill utilise des métaphores différentes de celles des chansons précédentes. Ses convaincus sont fiers de lui. Pour sa part, ce membre de la Makua Team ne décevra pas non plus.