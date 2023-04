Madagascar: Insolite - Le rodéo de la princesse

Fine est la frontière qui sépare l'amour et le baiser de Judas. L'amour rend aveugle disait un célèbre dicton. La vie enseigne et réserve des surprises.

Ceux qui sont habitués à caricaturer s'étonnent des circonstances inhabituelles. Le vent de la vie souffle d'une façon aléatoire. Le buzz a couru dans tous les sens, ça a fait le tour de Facebook depuis vendredi 31 mars 2023. Les utilisateurs voient défiler l'information sur l'écran de leur smartphone. Entre empathie et torture verbale, les deux célébrités dont l'une est élue la femme la plus belle de Madagascar, alors que l'autre était une star malgache du ballon rond. Tout le monde connaît l'histoire, il n'est plus question de la rappeler. À Madagascar, Facebook est un instrument servant à fustiger.

Un moyen d'encourager les soi-disant braves pour qu'ils s'enfoncent dans le désespoir. Tout est déguisement, comme tout est acharnement. Pour les méfiants, l'affaire de la jeune femme et le Zébu ressemble à celle des jeunes femmes d'à côté. Manipulées par les messieurs maîtrisant l'art oratoire, des vantards de première catégorie. « Si c'était une serveuse, les facebookeurs auraient réagi différemment. Heureusement, c'est une célébrité », affirme un observateur. D'autres, celles qui sont probablement victimes d'adultère, se rangent du coté de la femme du footballeur. Elles ont appuyé sur le sticker colère, affichant leur mécontentement. Une réaction naturelle surtout lorsqu'on est intimidé par la beauté qui flirte avec son époux. Une situation qui peut arriver à n'importe qui.

Mais, le fait qu'un personnage public ose poster sur son mur un tel problème porte l'affaire en surface. Des mères de famille s'identifient, se reconnaissent et se lâchent en exposant leurs vécus dans les commentaires en espérant que leurs conjoints et les maîtresses concernés les lisent. En fait, la belle a tenu le boeufpar les cornes. Le loup est un jongleur de ballon, pas besoin de se déguiser en vieille dame, donc la gentille Miss a fondu devant les flatteries qui jaillissaient de la bouche à Fontaine ! Toutefois, personne n'a été témoin des discussions échangées.

Le public n'a lu que la version de la ravissante jeune femme. Jusqu'ici, aucune réaction de la part de l'autre femme. Le méchant et la gentille, la naïve et le rusé, le loup et la brebis, le prédateur et la proie, les observateurs donnent de nombreux sobriquets parce l'histoire est « novelesque », digne d'un film d'amour diffusé par Novegasy. Il faut sans doute savoir tirer une leçon de toutes les circonstances, et surtout voir les avantages. Les Fables de la Fontaine sont cités dans le but de rappeler la malignité des animaux mis en scène par le conteur français du XVIIe siècle. Cet ouvrage presque oublié de la jeune génération est remis sur la table. Alors, c'est une occasion d'apprendre... Le corbeau et le renard !