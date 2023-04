Madagascar: Natation / Tournoi interclasse ESCA - La relève est très prometteuse

Le rendez-vous annuel des nageurs de l'École Sacré-Coeur Antanimena (ESCA) a vu la participation massive de 350 élèves. Les licenciés sont prêts pour le Championnat de Madagascar.

L'ESCA Antanimena a organisé samedi le tournoi interclasse réservé à ses étudiants passionnés de natation. Il s'agit d'un rendez-vous annuel de cet établissement catholique pour clôturer en beauté la saison. Du premier cycle à l'école supérieure, 350 élèves ont participé à la compétition avec la piscine de 25 mètres en présence de leurs parents et supporters respectifs. L'épreuve était individuelle pour le premier et le second cycles tandis que les classes supérieures se sont affrontées en relais mixtes, nage libre. Le podium de chaque classe a remporté des médailles et des lots offerts par les partenaires.

« Ce tournoi est un sport scolaire dont le record se mesure en termes de nombre de participants. D'ailleurs, la natation fait partie des disciplines enseignées au sein de l'établissement. Cette année, 350 élèves y ont participé, soit huit élèves par classe contre 300, l'année dernière. Ce tournoi sert également à mesurer les performances des nageurs depuis la rentrée, et aussi de test grandeur nature pour les meilleurs nageurs qui pourraient former l'équipe de l'ESCA », a fait savoir la présidente Olivia Rakoto.

53e édition

Le club de l'ESCA Natation compte actuellement 25 nageurs licenciés dont certains d'entre eux représenteront Madagascar aux Jeux des Iles. C'est un vivier de jeunes talents et de champions si on ne cite que Murielle Rabarijaona et Bako Ratsifandrihamanana. L'ESCA Natation figure parmi les anciens clubs du pays car selon le témoignage du frère Omar Génao Patrick Andriambahoaka, le Directeur général de l'école et non moins parrain du tournoi, ils en sont à la 53e édition cette année. « L'ESCA existe depuis 1932 mais la promotion de cette discipline n'a débuté qu'en 1970.

Moi-même j'avais participé à ce tournoi en 1979 quand j'étais encore en classe de sixième. Malheureusement, ce tournoi interclasse a été mis en veilleuse pendant un certain temps. L'organisation est actuellement entre de bonnes mains. L'ESCA donne de l'éducation complète à ses élèves que ce soit physique, morale, intellectuelle ou sociale. Ce tournoi aide les jeunes à aller loin dans cette discipline », a ajouté le Directeur. Après ce tournoi interclasse, le club ESCA Nation se prépare pour le sommet national qui se déroulera dans la ligue Atsinanana dans quelques jours.