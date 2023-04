Madagascar: Région Vakinankaratra - Transformation de maïs et de soja à Soanindrariny

Grâce aux appuis du projet CASEF, les agriculteurs de la commune de Soanindrariny ne commercialisent plus leurs produits à l'état brut.

Créer de la valeur ajoutée. C'est la stratégie adoptée par le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage (MINAE), pour développer les chaînes de valeurs maïs et soja, dans la région Vakinankaratra. A travers le projet CASEF (Croissance agricole et sécurisation foncière), l'Etat et les partenaires de développement promeuvent le regroupement des paysans au sein des coopératives, pour faciliter les interventions. C'est le cas de la coopérative Fanamby à Soanindrariny, à Antsirabe II, qui bénéficie du projet CASEF financé par la Banque Mondiale.

« Nous avons 20 membres, mais les bénéficiaires sont beaucoup plus nombreux car nous travaillons avec 25 coopératives satellites regroupant au total 600 membres, répartis dans 7 communes aux alentours de Soanindrariny. Avec l'appui de CASEF, nous ne commercialisons plus les produits à l'état brut à Antananarivo. Nous avons obtenu une machine à presse à moteur diesel avec un alternateur de 25KVA. Nous produisons ainsi des provendes en granulés qui sont commercialisées dans plusieurs régions du pays », a indiqué Andrianiriana Jean Olivier Rakotomandimby, président de la coopérative Fanamby.

Croissance continue

Outre les machines de production de provendes, la coopérative a également reçu du projet CASEF, une machine de couture de sacs, pour accroître la capacité de la coopérative. En effet, celle-ci collecte le maïs et le soja des paysans partenaires, pour les transformer en provendes. D'après ses membres, la coopérative fournit environ 20 tonnes de provendes par mois pour l'élevage équin à Bevalala et à Manjakandriana et 10 tonnes par mois pour l'élevage de volaille et de bovidés à Antsirabe. Aux alentours de Soanindrariny, les paysans s'habituent également petit à petit à l'utilisation de provendes en granulés, notamment pour l'élevage porcin. Aujourd'hui, les éleveurs des communes environnantes consomment jusqu'à 5 tonnes de provendes produites par Fanamby, tous les mois.

D'après le président Jean Olivier Rakotomandimby, la coopérative peut encore accroître sa production de provendes, suivant la demande exprimée sur le marché. Outre les appuis à l'usine de transformation, le CASEF a également octroyé des réchauds améliorés pour des groupements de femmes, dans la même localité. Avec ce progrès technique, les bénéficiaires produisent des beignets et des biscuits à base de maïs, de soja, de patate douce et de haricot. Pour les paysans de Soanindrariny, il s'agit d'une amélioration de la qualité de vie, grâce à leurs nouvelles activités productives.