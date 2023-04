Madagascar: Économie globale - La stratégie de développement se précise

Du concret dans le dialogue public-privé, DPP. Une réunion a été organisée cette semaine pour "dessiner la construction du plan de sortie de la liste des Pays les moins avancés PMA" .

Selon ses initiateurs, les échanges ont eu lieu pour donner une suite tangible à la participation de Madagascar à la conférence de Doha sur les PMA. Des représentants de la présidence de la République, du ministère de l'Economie et des finances, des Affaires étrangères et du secteur privé, ont pris part à cette rencontre où il a été décidé l'élaboration d'une feuille de route qui « permettra à Madagascar d'accéder au rang de pays émergents en conjuguant performances économiques, paramètres humains et durabilité ».

Suite à cette rencontre, le directeur de cabinet auprès de la présidence de la République, Romy Voos Andrianarisoa, a tenu à saluer l'engagement du Groupement des entreprises de Madagascar ,GEM,, présidé par Thierry Rajaona, le FIVMPAMA, présidé par Rivo Rakotondrasanjy, le Syndicat des industries de Madagascar SIM,, présidé par Tiana Rasamimanana, et l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM), présidé et dirigé respectivement par Lantosoa Rakoto-malala et Josielle Rafidy, dans le cadre de cette initiative. Les deux parties sont conscientes de l'importance de conjuguer leurs efforts pour parvenir à quelque chose de positif. Le Business forum régional se poursuivra à Toamasina jeudi et vendredi.

Programme de Doha

Madagascar a pris part à la 2ème partie de la 5ème Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, du 7 au 9 mars 2023. La délégation malgache était composée notamment des ministres des Affaires étrangères, et de l'Économie et des finances. Selon les organisateurs, cette conférence a permis de renforcer les engagements de la communauté internationale en faveur de la mise en oeuvre du Programme d'action de Doha pour les PMA (2022-2031) adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en avril 2022.

« La conférence a offert l'opportunité d'un partenariat renouvelé entre les PMA et leurs partenaires de développement, pour surmonter les défis structurels, éradiquer la pauvreté, atteindre les objectifs de développement convenus au niveau international, et permettre la sortie de la catégorie des PMA», a-t-on aussi indiqué.

« La LDC5 est l'occasion, une fois par décennie, d'accélérer le développement durable dans les lieux où l'aide internationale est la plus nécessaire - et d'exploiter pleinement le potentiel des pays les moins avancés, en les aidant à progresser sur la voie de la prospérité, à travers les domaines d'intervention clés de la conférence », ont aussi expliqué les organisateurs.

En plus des réunions publiques au Qatar, la délégation malgache a eu aussi une réunion avec des représentants du Fonds de l'OPEP pour le développement international, OFID, pour renforcer la coopération entre cette organisation et la Grande île.