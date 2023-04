Madagascar: Les Avaradrano se partagent la vieille cité

La vieille cité d'Antananarivo, celle entourée de grands fossés circulaires protecteurs et dont l'accès se fait par six portes, comprend, outre les quartiers entourant le Rova, Ambohimanoro, au nord d'Andohalo, habité par les Mandiavato (nom du territoire et des Hova d'Ambohidrabiby).

Les biens et autres objets du souverain ne passent jamais par le quartier, dit-on, car c'est là qu'Andriamasinavalona vainc son frère déchu, Razakatsitakatrandriana également appelé Lambotsitakatrandriana. D'après une anecdote, cette déchéance est organisée par le conseiller du roi en personne, Andriamampandry. Un jour, ce dernier, fatigué de la dureté du roi, vient lui rendre visite avec un ami qui lance des imprécations contre le souverain et s'en va.

Le conseiller en prend prétexte pour consulter le sort (sikidy), selon l'usage en pareil cas à l'époque, « parce que son ami a agité son lamba contre le monarque ». Interrogé à deux reprises, le sort aurait répondu que Razakatsitakatrandriana doit immédiatement quitter Antananarivo et aller au Nord. Pris de peur, celui-ci obéit tout de suite, mais il n'est pas encore arrivé bien loin de la ville que la foule y proclame roi son jeune frère, Andriamasinavalona. Bien qu'il ait régné cinq ans (1670-1675), mais considéré comme un roi déchu, ses restes n'ont pas droit au Fitomiandalana, le Mausolée royal d'Antananarivo.

Le quartier d'Ambatomiangara, au sud-est d'Imarivolanitra, revient aussi aux Mandiavato-Zanakandriandoria. De même Ambohitsoa à l'est d'Andohalo où Andrianampoinimerina installe Raberanto des Mandiavato-Ambodifahitra. Au sud, en aval d'Ambohitsoa, Tsimahafotsy (Hova d'Ambohimanga), Tsimiamboholahy (Hova d'Ilafy) et Havanandriana (familles et descendants du roi) se partagent le quartier d'Andohalokely. Là aussi, les objets royaux ne passent pas pour la même raison qu'à Ambohimanoro, mais aussi parce que c'est le passage obligé des condamnés à mort et la réserve où sont stockés leurs biens. Ambatobevanja, au sud-ouest d'Andohalo, revient aux Andriamasinavalona (descendants de ce roi). Certains dénomment le quartier Ambatobehavanja.

Les uns veulent voir dans ce mot « la pierre où il a fallu beaucoup de poudre pour la faire sauter », d'autres pensent à une ancienne poudrière. Pour sa part, le ministre Andriamifidy qui y habite longtemps, parle dans le journal Mpanolotsaina de la « pierre de Rabehavanja ». Antsahatsiroa. où Andrianampoinimerina prononce parfois des kabary, se distingue par une source dont l'eau est utilisée par les Hova durant les circoncisions. D'où son nom complet Antsahatsiroamasina, ce qui interdit aux habitants d'y puiser pour leur consommation. D'ailleurs, affirme-t-on, « l'eau y est très fade et imbuvable ». Au fond d'Antsahatsiroa, Andranomalahelo (à l'eau triste) est l'endroit choisi pour toute prestation de serment et le sacrifice de « veaux orphelins » pour le territoire d'Antananarivo.

Ce quartier est habité par les Tsimahafotsy, Tsimiamboholahy et Havanandriana. En amont, au sud d'Antsahatsiroa, se trouve Ambohijafy. C'est le quartier de Rabodosahondra, soeur de Radama Ier, mais ses descendants le cèdent aux Tsimiamboholahy. Ceux-ci résident aussi en aval, à Ampamaho. En particulier, Andriantsilavo- père de Rainiharo et grand-père de Raharo (Rainivoninahitriniony) et Rainilaiarivony-, Andriamborosy, Ngahilaimiavona et Hagamainty. C'est aussi là qu'est érigée la tombe d'Andriampirokana, le grand ancêtre des Antehiroka. Les Tsimiamboholahy héritent également d'Ambatondrafandrana. Rafandrana est, raconte-t-on, un grand seigneur vazimba. Plus tard, quand Andrianampoinimerina prononce un discours, son nom est toujours cité en premier. On ajoute qu'il élève la pierre qui donne son nom au lieu.

Toutefois, il n'y serait pas enterré, mais à l'ouest d'Ambohitraina, au bord de l'eau où son esprit s'est glissé. Trois siècles plus tard, des historiens précisent qu'après Ambatondrafandrana, il s'est installé à... Ampandrana. Au sud de ce quartier, Avaradrova (au nord du Rova), sur le côté oriental de la route, se trouvent les résidences de Tsimahafotsy, tels Raberesaka qui a l'autorisation royale de construire un tombeau à Ambatrondrafandrana, Rabevanja... Le portail nord du Rova est occupé par Hagafotsy et d'autres Grands du royaume sous Andrianampoinimerina.