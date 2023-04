Madagascar: Dur Henri

Une sacrée performance. Tenir la scène comme à ses débuts. Henri Ratsimbazafy devrait être le seul artiste nonagénaire à pouvoir offrir deux heures de spectacle sans le moindre essoufflement.

Dear Henri s'est transformé au fil du temps en dur Henri. Il avait annoncé son retrait de la scène à 60 ans mais trente ans après il est toujours là fringant comme un lapin au grand bonheur de ses fans certainement beaucoup plus jeunes que lui. Il est le parfait contraire de l'un de ses tubes " Sao ianao mihevitra fa ho tanora mandrakizay". ( On ne restera pas éternellement jeune). Un exemple de longévité exceptionnelle puisque Dear Henri a derrière lui 60 ans de carrière. Il a reçu toutes les distinctions possibles. Il prend toujours plaisir à vivre même à son âge alors des stars internationales comme Serge Lama, Alain Delon, Michel Sardou ne trouvent plus goût à la vie. Henri Ratsimbazafy lui affirme " Mamy indray ny miaina" entouré de ses petits-enfants.

Pour un artiste de cette trempe, les distinctions honorifiques ne suffisent plus pour reconnaître leur talent et ce qu'ils représentent pour le pays. Beaucoup sont partis sans que la nouvelle génération retienne leurs noms. Barijaona, Monikia des Surfs, Jérôme Randria, Jacques Nanahary, Doudou Michel, Raoul, Fafah, Toty, Dadah, O'Suzah, Jean Fredy, Jean Émilien, Dadagaby, Ramilison, Ramahafadrahona, Bakomanga, Raindimby, Clo Mahajanga, Tata Rahely, Vola sy Noro, Ny Voanio, Ny Railovy, Ny Nanahary, Pana, Medicis, Regis Gizavo, Bouboule, Rakotozafy, Razilinah, Mama Sana, Nary, Rakroots...sont partis mais il n'y a presque rien à part leurs oeuvres pour que l'opinion puisse les retracer.

Il en va de même des grands athlètes qui ont marqué l'histoire à l'image de Jean Louis Ravelomanantsoa, Nicole Ramalalanirina, Rosa Rakotozafy, Toussaint Rabenala, Bako et Vola Ratsifandrihamanana, Vincent Tsaratsiry, Dally et Natacha Randriantefy, Jean Yves Ranarivelo, Harivony Andrianafetra, Bruno Raeolison, Roland Randriamampianina, Jean Claude Relaha, Anicet Rasoanaivo, Paul Rasamimanana, Heritovo Rakotomanga, Mamy Ravelomanantsoa, Henri Randrianjatovo, Jean Andre Ndremanjary, Arlette Law Kan, Kira Michel, Augustin Andriamiharinosy, Saleh Mohamed, Guillaume Rasolofoson, Berthin Andriamiharinosy, Thierry Rakotomanga, Marc Rakotovao, Michel Rakotondramanana, Guy Raondriaka, Tommy Andrianaivo, Jacques Djiji, Cecilia Naina, Rene Ramanitrandrasana, Patrice Vahiny, les frères Mena...

Il est peut-être temps de les conserver pour la postérité et pour l'histoire dans un endroit où on met a l'honneur tous ceux qui ont marqué l'histoire dans un domaine ou un autre. Ailleurs il y a le musée Grevin en France, le Hall of fame aux Etats-Unis. L'esprit est le même. Il s'agit de rendre hommage à quelqu'un qui a mis ses empreintes pour l'éternité dans l'histoire. Ce n'est certainement pas trop demander sauf qu'avec le retard qu'on a pris il faut un espace équivalent à cinq terrains de football pour caser tout le monde.