Congo-Brazzaville: La Chine promet de renforcer son aide médicale au pays

L'ambassade de Chine a organisé, le 3 avril à Brazzaville, une double cérémonie marquant le dixième anniversaire de l'envoi de l'équipe médicale chinoise au Congo, et les soixante ans de sa présence à l'étranger.

En présence du ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, et de plusieurs autres invités, l'ambassadeur de Chine, Ma Fulin, a rappelé dans son discours les actions majeures chinoises dans le domaine de la santé. Parmi celles-ci figure l'Hôpital de l'amitié sino-congolaise inauguré en 2013 lors de la visite d'Etat du président Xi Jinping au Congo.

A cette occasion, a-t-il indiqué, le chef de l'Etat chinois avait résumé « l'esprit de l'équipe médicale chinoise » en ces termes : « Courage, dévouement, humanisme et solidarité internationale ».

En vue d'approfondir la coopération sino-congolaise en matière de santé, l'ambassade de Chine et l'équipe médicale chinoise, a dit Ma Fulin, sont disposées à travailler de concert avec les ministères de la Santé, des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ainsi que d'autres institutions concernées, dans l'objectif de « consolider la coopération bilatérale de santé à l'époque post-covid, notamment dans le cadre de l'initiative "La ceinture de la route" » et du forum sur la coopération sino-africaine.

« Il nous faut mettre en oeuvre les neuf programmes, en particulier le programme pour la santé, annoncé à l'occasion de la 8e conférence ministérielle dudit forum. Les opérations de consultations médicales gratuites, la prévention et le contrôle des maladies, la formation du personnel, les échanges techniques sont autant d'initiatives à prendre pour bâtir une communauté de santé Chine-Congo encore plus étroite », a estimé Ma Fulin.

L'ambassadeur a également évoqué la « mise en oeuvre active » de l'initiative pour la civilisation mondiale. En vue de promouvoir la tolérance, la coexistence, les échanges et l'apprentissage mutuel entre différentes civilisations, il a rappelé la proposition faite récemment par le président Xi Jinping lors du dialogue de haut niveau du parti communiste chinois avec les partis politiques mondiaux.

« Nous devons faire de notre mieux pour protéger la vie et la santé de nos peuples et répondre à leurs aspirations communes pour la paix, le développement, l'équité, la justice, la démocratie et la liberté, d'une part, et de l'autre, valoriser la bonté et la bienveillance que témoignent les travailleurs médicaux dans l'exercice de leur métier et faire rayonner l'amour universel et l'idée d'avenir partagé », a affirmé Ma Fulin.

L'assistance médicale, symbole de l'amitié « fraternelle» sino-congolaise

L'année 2023, a révélé l'ambassadeur, marque le dixième anniversaire que le président Xi Jinping a avancé les principes de « sincérité, résultats effectifs, amitié et bonne foi », et de recherche du plus grand bien ainsi que des intérêts partagés. Elle marque aussi « le dixième anniversaire de la promotion du concept d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité ».

Pour sa part, le ministre congolais de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a indiqué que « la Chine a toujours marqué sa présence auprès du Congo, même dans les moments les plus préoccupants qui ont été les nôtres », rappelant que la Chine a été le premier pays à fournir au Congo l'aide médicale et les vaccins dès l'apparition de la covid-19.

« Les médecins chinois présents au Congo illustrent également la proximité entre les deux peuples », a fait savoir le ministre, souhaitant que davantage de futurs médecins congolais continuent de bénéficier de l'expérience chinoise.

De son côté, après avoir fait l'historique de sa mission médicale au Congo, le directeur de l'équipe médicale chinoise, Fu Wenyuan, a expliqué que les médecins chinois travaillent jour et nuit au côté de leurs collègues congolais « pour soulager la douleur des patients locaux et contribuer au développement de l'amitié sino-congolaise ».

Depuis 1967, la Chine a envoyé 934 médecins au Congo où ils ont effectué près de cinq millions de consultations et 150 000 opérations diverses. La 29e mission médicale chinoise, déployée en novembre dernier, est composée de trente médecins répartis entre l'Hôpital de l'amitié sino-congolaise de Mfilou et l'Hôpital général de Loandjili à Pointe-Noire.

La cérémonie commémorative a été marquée par la remise d'un don de matériels médicaux destinés à l'Hôpital de l'amitié sino-congolaise de Mfilou.