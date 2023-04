Congo-Brazzaville: Formation qualifiante - Les directeurs départementaux dépourvus des lois sur la décentralisation

Les directeurs départementaux du ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi ont formulé, le 31 mars dernier à Brazzaville, le voeu de disposer des lois et textes réglementaires sur la décentralisation à l'issue de l'atelier de renforcement des capacités organisé sur le thème : « Gestion axée sur les résultats, pour une mise en oeuvre effective du projet Mosala ».

L'atelier avait pour objectif général de mettre à la disposition des directeurs départementaux, acteurs de terrain, des bases de la gestion axée sur les résultats dans une approche pragmatique, à travers les outils de suivi et évaluation des programmes et projets qu'ils sont appelés à développer dans leur territoire de compétences. C'est ainsi qu'ils ont souhaité de promouvoir la culture de la redevabilité qui constitue l'une des solutions à la résolution de l'épineux problème auquel est confrontée la jeunesse, notamment disposer des lois et textes règlementaires sur la décentralisation.

Parmi les doléances formulées figurent l'identification du type de partenariat à développer avec la direction départementale et autres acteurs du marché du travail, l'exploitation du rapport de l'ATV 2022 validé au niveau national ainsi que la mise en oeuvre les lettres de mission de la feuille de route élaborée par la direction générale de la formation qualifiante.

Cheffe de service à cette direction générale, Issima Gavmell Kostelie Aboyo a souligné, au nom des participants, l'importance de l'atelier qui a renforcé leurs capacités à travers l'enseignement reçu.

« Cet atelier a été un véritable rendez-vous du donner et du recevoir, une grande école d'apprentissage, d'introspection, d'engagement et d'inscription dans une nouvelle dynamique de gouvernance administrative », a-t-elle déclaré.

Notons que l'atelier a été organisé, du 29 au 31mars, par le ministère en charge de la Formation qualifiante et de l'Emploi, en partenariat avec le Bureau international du travail.