Afrique: Promotion de la croissance verte - Les experts des finances et gouverneurs de la BAD attendus en Egypte

Afin de mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et promouvoir la croissance verte en Afrique, il se tiendra, du 22 au 26 avril à Charm el-Cheikh, en Egypte, la 58e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement (BAD).

La rencontre de haut niveau aura pour thème « Mobilisons les financements au profit du climat pour une croissance verte en Afrique » et sera couplée avec les travaux de la 49e assemblée annuelle du Fonds africain de développement. Elle connaîtra la participation active des ministres des finances, des gouverneurs et experts du domaine des finances sans oublier ceux du secteur privé et les représentants de la société civile.

Selon la BAD, ce thème offrira aux participants une occasion propice d'échanger et de discuter des défis auxquels l'Afrique est confrontée pour attirer les financements du secteur privé dans les investissements à faible intensité de carbone. Il permettra aussi de débattre des politiques pratiques que les gouvernements peuvent mettre en oeuvre pour éliminer les goulots d'étranglement qui mettent à mal le continent.

« Il s'agit de l'événement le plus important du groupe de la BAD qui réunit chaque année environ trois mille participants, dont les principaux responsables des organismes de développement bilatéraux et multilatéraux, les universitaires de renom et les représentants des organisations non gouvernementales, de la société civile et du secteur privé », précise la BAD. Elle concluant que ces assises permettent à l'institution de faire le point avec ses actionnaires, notamment sur les progrès réalisés au cours de l'année écoulée.

Notons que les assemblées annuelles du groupe de la BAD se composent de réunions statutaires de ses gouverneurs, précisément les ministres des Finances, des gouverneurs de banques centrales représentant les quatre-vingt pays membres et d'évènements thématiques liés au savoir.