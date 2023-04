Bénin: Coopération - La France va accompagner la création d'un Quartier culturel au pays

La secrétaire d'Etat françaaise, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenaires internationaux, Chrysoula Zacharopoulou, était la semaine dernière au Bénin. Au cours de cette visite, elle a rencontré le président béninois, Patrice Talon, et échangé avec les ministres des Affaires étrangères et de l'Economie.

Patrice Talon et Chrysoula Zacharopoulou ont fait une évaluation de la situation sécuritaire. Sur ce plan, la France accompagne le Bénin en termes d'échange de renseignements, de formation et d'équipements. Les deux pays amis ont pris l'engagement pour la mise en oeuvre d'un important projet : le Quartier culturel et créatif de Cotonou qui doit abriter, par ailleurs, le nouvel Institut franco-béninois. Un point de suivi des engagements pris par le préisdent français, Emmanuel Macron, lors de sa visite au Bénin les 27 et 28 juillet 2022, pour la redynamisation de la coopération entre les deux Etats, a été fait. Il s'agit notamment de la coopération culturelle, du développement du tourisme, de la formation technique et professionnelle.

Avec le ministre de l'Economie et des Finances du Bénin, Romuald Wadagni, la secrétaire d'Etat a signé des conventions de financement du projet "Pro-Far 2" de formation professionnnelle dans le domaine agricole. Elle souhaite également développer des filières existantes. La France apporte un appui dans le domaine agricole, notamment dans la construction des édifices technniques agricoles, un appui à une école de métier au Pôle d'excellence Sèmè City. Les deux parties ont aussi passé en revue le « Projet Porto-Novo ville verte » de l'Agence française de développement qui prend en compte la réhabilitation des places Vaudou et des berges lagunaires.

Après le Bénin, Chrysoula Zacharopoulou s'est rendue au Togo et au Ghana. La diplomate française veut mettre en valeur les priorités pour le renouvellement du partenariat avec l'Afrique, tourné vers la jeunesse, l'innovation et la culture. Sa tournée fait suite à la séquence africaine avec un grand discours à l'Elysée d'Emmanuel Macron, en février, consacré à la stratégie diplomatique et militaire de la France sur un continent où son influence est contestée et à sa tournée dans quatre pays d'Afrique centrale (Gabon, Angola, Congo et République démocratique du Congo). A Paris, le chef de l'Etat français avait précisé sa vision du partenariat avec les pays africains et le cap qu'il entend se donner durant son second mandat. Il y avait présenté ses priorités et sa méthode pour approfondir le partenariat entre la France, l'Europe et le continent africain.

La France entend réarticuler son dispositif vers des pays du golfe de Guinée-dont fait partie le Bénin- gagnés par la poussée jihadiste et être moins visible sur le terrain. Dans cette région, et sur l'ensemble du continent, l'influence de la France et des Occidentaux est contestée par la Chine ou la Russie.