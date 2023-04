Congo-Brazzaville: Education - Le Praased prend fin en juin

Les actions déjà achevées, le travail qui reste à faire et la suite à donner au Projet d'appui à l'amélioration du système éducatif (Praased) qui prendra fin dans deux mois sont autant de paramètres passés en revue par le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean-Luc Mouthou, la représentante de la Banque mondiale au Congo, Korotoumou Ouattara, et la directrice Afrique de l'Ouest et centrale d'Education global practice, Scherezad Joya Monami Latif.

Pour le gouvernement et ses partenaires, le Praased doit se terminer sur une bonne note. « Nous avons réalisé beaucoup de choses. Mais il y a encore quelques actions à mener. D'ici à la fin du projet, nous avons, par exemple, la production des supports pédagogiques pour les classes restantes et la formation des enseignants qui vont utiliser ces supports », a expliqué Scherezad Joya Monami Latif, directrice Afrique de l'Ouest et centrale d'Education global practice.

Selon elle, pour amener le projet à bon port, il est important de penser à la suite. « On aimerait mettre l'accent sur l'apprentissage, la formation des enseignants en collaboration avec le secteur de l'éducation supérieure », a-t-elle poursuivi.

Pour sa part, la représentante de la Banque mondiale, Korotoumou Ouattara, a mis un accent particulier sur des actions en prélude à la fin du Praased qu'il faudra réaliser à tout prix. « Nous devons continuer à produire, entre autres, les annuaires statistiques en vue de disposer des données fiables sur l'éducation qui permettront d'orienter les décisions stratégiques pour le futur », a-t-elle estimé.

Concernant les actions réalisées dans le cadre du Praased, la liste est longue. Pendant la pandémie de covid-19, par exemple, il a contribué à la réussite de l'initiative "Ecole à domicile" ayant permis d'assurer la continuité pédagogique lors du confinement et d'éviter une année blanche. Le projet a ainsi assuré la fourniture des matériels pédagogiques et didactiques...

En attendant sa fin prévue en juin, le gouvernement et ses partenaires continuent à travailler de sorte que le projet atteigne l'ensemble des objectifs fixés tout en projetant la suite.