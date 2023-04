Afrique: L'Union européenne s'engage à poursuivre son partenariat solide avec l'Éthiopie

Addis Ababa — L'Union européenne (UE) et l'Éthiopie ont un partenariat solide en matière de développement, de commerce et d'investissement et sont prêtes à le renforcer, a déclaré le chef de la délégation de l'UE en Éthiopie, l'ambassadeur Roland Kobia.

Dans un entretien exclusif avec Agence des nouvelles éthiopienne, l'ambassadeur Kobia a déclaré que l'Union européenne et l'Éthiopie sont liées par l'histoire, la culture et les relations interpersonnelles depuis des siècles.

La coopération existante est très forte et les États membres de l'UE sont présents ici et très actifs, a-t-il ajouté.

La relation entre l'Éthiopie et l'UE n'est pas une relation de donateur à bénéficiaire, a déclaré l'ambassadeur.

"C'est un véritable partenariat que nous envisageons, un partenariat qui couvre la dynamique politique, mais aussi le développement et les considérations sociales", a-t-il précisé.

En plus du soutien apporté par l'Union européenne, les États membres déploient également des efforts considérables pour aider l'Éthiopie dans un esprit de partenariat.

L'UE a toujours été l'un des tout premiers partenaires à contribuer non seulement à l'aide au développement, mais aussi au commerce et aux investissements, a déclaré l'ambassadeur Kobia, ajoutant : "Je pense donc qu'il est important de reconnaître la durabilité et la cohérence de notre action au fil des décennies".

Selon lui, l'UE est engagée dans des projets à dimension humaine, principalement dans les secteurs sociaux, notamment l'éducation et la santé.

Il a mentionné l'accord de projet de 9 milliards de birrs signé il y a quelques semaines pour soutenir le secteur de l'éducation et de la santé, notant que la coopération entre l'UE et l'Éthiopie sera encore renforcée à l'avenir dans divers secteurs.

"Dans les prochaines semaines, nous signerons un autre accord de 9,5 à 10 milliards de birrs éthiopiens supplémentaires pour ces secteurs, notamment pour l'eau, les personnes déplacées, mais aussi pour accompagner les entreprises. Les secteurs sociaux, c'est-à-dire le tissu social, qui comporte un élément politique de réconciliation entre les peuples, sont donc une priorité pour l'UE. L'agriculture est une autre priorité, car l'Éthiopie est un pays agricole et on voit tous les efforts qui sont faits dans l'Oromia. On essaie d'aider l'Éthiopie dans le contexte général de l'accord vert ou du changement climatique pour l'aider à faire face aux défis à venir", a souligné Kobia.

L'Éthiopie bénéficie de l'initiative "Tout sauf les armes" (TSA), a-t-il déclaré, et l'UE n'a jamais suspendu le régime commercial préférentiel qu'elle offre à l'Éthiopie.

L'initiative "Tout sauf les armes" est une initiative de l'UE en faveur de laquelle toutes les importations en provenance des pays les moins avancés sont exemptes de droits de douane et de quotas, à l'exception des armements.

"Si vous mettez tout cela ensemble, l'aide au développement, l'aide humanitaire, je devrais mentionner aussi les échanges, les investissements, les prêts que la Banque européenne d'investissement accorde à l'Éthiopie, et si vous mettez tout cela dans un paquet, vous avez un soutien massif dans notre partenariat avec et pour l'Éthiopie", a-t-il souligné.