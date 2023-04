Madagascar: L'exportation de l'or va pouvoir reprendre, mais mieux encadrée

A Madagascar, après voir interdit l'exportation de l'or pendant plus de deux ans et demi, l'État vient de décider, en conseil des ministres, de lever cette suspension. Une autorisation qui s'accompagne d'une série de mesures censées mieux réguler et assainir le secteur aurifère, en assurant une meilleure traçabilité du métal jaune entre son extraction jusqu'à son exportation et en durcissant les règles de rapatriement de devises.

La multiplication des cas d'exportations clandestines d'or et le non rapatriement des devises issues des transactions légales avaient poussé l'État malgache en septembre 2020 à suspendre le commerce vers l'international.

Ces deux ans et demi de pause, affirme le ministre des Mines, Olivier Rakotomalala, ont permis au gouvernement de « prendre le recul nécessaire » pour refondre le décret qui régit l'or à Madagascar.

« Il y a quelques mesures phares comme le raccourcissement du délai de rapatriement de devises. Si habituellement c'est trois mois pour les exportations normales, pour l'or, on a raccourci à deux mois. Une autre mesure, c'est la mise en place d'un guichet unique. Il y aura tout le circuit réuni sur un même lieu. L'exportateur n'aura plus à aller aux Mines, puis au Trésor, puis à l'aéroport, etc. Il entrera dans ce guichet et ressortira avec l'or scellé. »

Outre l'obligation de rapatriement de devises, les exportateurs devront effectuer une cession sur le marché interbancaire de devises. Un agrément délivré par le comptoir de l'or - encore à créer - sera désormais exigé à tout opérateur désirant exporter le précieux métal.

Toutefois, si l'annonce du conseil des ministres laissait penser à une réouverture immédiate du commerce de l'or, la réalité est plus nuancée.

« C'est pas " demain vous pouvez exporter ". On doit mettre en place ces mesures d'abord. Ça pourrait prendre encore, euh... un mois ? »

Enfin, le ministre l'assure : « On continue l'assainissement. Vous êtes au courant qu'il y a quelques semaines, on a arrêté des étrangers qui pillent notre or. Donc tout est en cours, ce n'est pas un processus qui va se faire en une journée. »

La suspension de l'exportation de l'or avait en effet mis en lumière l'existence de trafics incessants du métal jaune dans le pays avec plusieurs affaires retentissantes qui avaient fortement ébranlé le régime.