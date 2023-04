Congo-Brazzaville: Santé - Des relais communautaires renforcent leurs capacités à Pointe-Noire

Dans le cadre de l'approche « Mavimpi ya mbonté» ou la bonne santé en français, près de vingt relais de santé communautaire relevant du district sanitaire de Loandjili ont reçu, il y a quelques jours, une formation de renforcement des capacités, dans l'objectif de réduire le taux de mortalité infantile dans la ville océane.

La prise en charge des maladies au niveau communautaire vise à améliorer l'état de santé de la population, particulièrement celui des enfants et des femmes enceintes par la promotion de bonnes pratiques familiales et communautaires. Cependant, la réduction de la morbidité et de la mortalité au niveau communautaire nécessite la disponibilité de services de santé adéquats avec un personnel bien formé.

C'est dans cette optique que cette formation a été organisée afin de doter des relais communautaires de nouvelles bases et connaissances en matière de santé pouvant leur permettre de lutter efficacement contre la mortalité infantile. Elle a été axée sur plusieurs thématiques parmi lesquelles la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et bien d'autres.

Pour tester l'assiduité des relais communautaires, des séances de simulation ont été organisées. En effet, cette formation avait un seul objectif, celui d'améliorer la qualité de soins offerts à la mère et à l'enfant, dans le souci de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Il sied de rappeler que l'approche «Mavimpi ya mbonté» est un modèle d'offre intégrée, d'assurance qualité et de certification des services de santé centrés sur la mère et l'enfant qui vise à mettre en place un système optimisé.

Cette approche a trois objectifs, à savoir améliorer le pilotage stratégique du district sanitaire grâce aux données de production et de façon spécifique adapté à chaque contexte par la mise à disposition des outils modernes faciles à utiliser, rationaliser l'utilisation des différents financements sur la santé de la mère et de l'enfant pour plus d'impact et enfin réduire les coûts liés à la non-qualité des soins qui représentent en moyenne 10% des dépenses de la santé.

Pointe-Noire, la deuxième ville de pays, comptant une population de 1157 000 habitants, soit 22% de la population totale, a été choisie comme lieu de mise en oeuvre de l'approche pilote en juin 2022. Avec une couverture insuffisante en structures sanitaires, inégalement réparties et un faible taux de qualité des soins, ce département est le seul à avoir le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans le plus proche de la cible des Objectifs de développement durable 30.5 contre 25 pour 1000 naissances vivantes. D'où l'importance de cette formation.