Congo-Brazzaville: Le groupe BNG Band se produira en mai à l'IFC

Dans le cadre du programme Jam Session de l'Institut français du Congo (IFC) de la ville océane, l'artiste musicien Guy Durand et son groupe BNG Band seront en concert, le 5 mai.

Le public appréciera, lors du concert à l'IFC, le riche répertoire du groupe BNG Band, un collectif d'artistes né en 2017 et imprimant un nouveau tempo fait de rumba ainsi que de musique traditionnelle et contemporaine appuyées par le tam-tam, la guitare électro, la guitare basse, la batterie et les instruments de récupération.

Le groupe de BNG Band, qui bénéficie du soutien de l'Espace culturel Yaro, a des chansons composées en langues congolaises et en français tirées des traditions africaines. Sa musique est un mélange du folklore, du jazz, de la rumba, de la salsa et de l'afro-beat. La vie sociale, l'amour et l'éducation sont, entre autres, les thèmes exploités par Guy Durand et son groupe.

Auteur-compositeur, guitariste, Guy Narcisse Goma Makanga, dit Guy Durand, est autodidacte. Depuis sa tendre enfance, il a toujours été attiré par les rythmes traditionnels de ses grands-parents.

Ancien sociétaire des groupes et compagnies, D.R.C Brothers, BBGM, Saka-saka théâtre, Guy Durand a appris ses premières notes de guitare dans la rue et s'est approfondi auprès de son frère, Ghislain Makaya, un ancien de BBGM. En 2005, il participe à la première résidence artistique d'Afrique centrale dite Reflets Loango. Entre 2004 et 2020, il effectue une tournée en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest avec l'atelier Yaro. Une période faste, ponctuée par des participations aux festivals FIADCP, Jouthec, Nuit des griots, Fief, TECJ, N'Sangu ndji-ndji au Congo; Fithega, Nuits atypiques de Mighoma, Gabao hip-hop au Gabon; Duo Solo au Sénégal; Corps et geste au Cameroun; Festival N'djamvi au Tchad; Festival sur le Niger au Mali, Sima au Bénin; Festival les Suds à Arles en France.

Sollicité depuis 2012 pour les compositions musicales par des compagnies de danse contemporaine internationale, Guy Durand a réalisé plusieurs résidences de créations au CDC la Termitière à Ouagadougou, au Burkina-Faso et à l'école des Sables au Sénégal. Il est détenteur du prix Bema (Bureau export de la musique africaine) au Salon international de la musique africaine 2015 à Cotonou au Bénin. Il a reçu aussi le prix du meilleur spectacle au festival Corps et gestes avec la Compagnie Mboloh au Cameroun en 2014.