Afrique Centrale: Vie des partis - Le PCT consolide son amitié avec le Front patriotique rwandais

Le Parti congolais du travail (PCT) a pris part au 16e congrès et à la célébration du 35e anniversaire du Front patriotique rwandais (FPR), les 1er et 2 avril à Kigali, au Rwanda, réaffirmant sa solidarité avec ce parti au pouvoir.

Conduite par le secrétaire à l'organisation et à la mobilisation, Gabriel Ondongo, la délégation du PCT a délivré un message aux congressistes à ce double événement. « Notre présence à ces deux événements est la preuve de l'amitié entre nos deux pays et de la solidarité entre nos deux partis. L'Accord général de coopération et beaucoup d'autres accords sectoriels signés entre nos deux pays en sont des preuves tangibles. Tout ceci, nous ne le dirons jamais assez, est le fruit des leaderships éclairés de nos deux présidents qui se consultent et se rendent visite régulièrement et qui ont foi en une Afrique unie, solidaire et prospère », a déclaré Gabriel Ondongo.

Accompagné du porte-parole du PCT, Parfait Iloki, et du conseiller politique du secrétaire général du parti, Jacques Ngoulou, Gabriel Ondongo a exprimé sa profonde admiration au combat héroïque du président Paul Kagame dans la continuation de la défense du noble esprit fondateur du FPR. Selon lui, le chef de l'Etat rwandais met en avant le vivre-ensemble et le travail, faisant par conséquent de son pays un modèle incontesté de développement socioéconomique et de discipline.

« Notre parti, le PCT, qui célèbre ses 54 ans cette année, est heureux de participer aux présentes assises qui se tiennent au moment où votre parti célèbre son 35e anniversaire. Nous comprenons la portée du thème choisi, à savoir "Libération et transformation". De façon indéniable, l'Afrique observe avec admiration qu'ici au Rwanda la stabilité politique réussie grâce au leadership avéré du président Paul Kagame est gage d'une gouvernance sereine ; des réformes économiques et structurelles réussies; du niveau de croissance soutenue », a poursuivi le secrétaire à l'organisation et à la mobilisation du PCT.

Selon lui, depuis sa création, le 31 décembre 1969, le PCT a traversé de dures épreuves ayant effleuré son effacement de l'arène politique congolaise. « Fort heureusement, aucune de ces épreuves n'a ni affecté sa vitalité, ni détruit son espérance, encore moins sa foi en ses destinées et en ses idéaux. Le PCT a donc survécu grâce à la prise en main de ses destinées par le camarade Denis Sassou N'Guesso », a rappelé Gabriel Ondongo.

A l'issue des travaux, les 3 000 congressistes ont reconduit le président Paul Kagame à la tête du FPR pour un nouveau mandat de cinq ans. Une réélection qui fait de lui un candidat potentiel à la présidentielle de 2024. Notons que le PCT et le FPR entretiennent de bonnes relations de coopération pour le progrès de leur pays respectif.