Afrique Centrale: La réunion régionale du programme de partenariat pour les approvisionnements de l'UNFPA s'achève au Sénégal

communiqué de presse

Le Bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA WCARO) de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, en partenariat avec la Division technique de la de l'UNFPA, Division technique et avec le soutien de l'Institut Gates, a conclu le 31 mars 2023 une réunion de quatre jours sur la sécurité des approvisionnements, 2023, a conclu une réunion régionale de quatre jours sur le programme de partenariat des entre autres, discuté de multiples domaines de programme et convenu d'actions critiques pour renforcer la coordination et la supervision du programme de partenariat pour les approvisionnements.

Le programme de partenariat UNFPA Supplies est la troisième phase du fonds d'affectation spéciale thématique phare de l'agence pour la planification familiale, qui servira de plateforme pour la mise en oeuvre de la stratégie de planification familiale 2022-2030 de l'UNFPA et pour atteindre les trois résultats transformateurs que sont la fin des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, la fin des décès maternels évitables et la fin de la violence sexiste et des pratiques préjudiciables.

Le Partenariat pour les approvisionnements est conçu pour atteindre quatre objectifs stratégiques : 1) accroître la disponibilité de produits de santé génésique dont la qualité est garantie ; 2) veiller à ce que les produits de santé génésique atteignent le dernier kilomètre et promouvoir l'harmonisation et l'intégration des systèmes d'approvisionnement dans les pays ; 3) inciter les pays à accroître et à diversifier leurs contributions financières et programmatiques et à donner la priorité à la santé génésique en tant qu'élément essentiel du développement durable ; et 4) améliorer la gestion des programmes en partageant la responsabilité des résultats.

Vingt (20) des 54 pays soutenus par ce programme se trouvent dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

La réunion régionale de quatre jours s'est concentrée sur l'évaluation des succès, des défis et des opportunités de 2022, ainsi que sur l'échange de moyens possibles d'améliorer et d'adapter les différents outils et approches de gestion de projet. La réunion a également exploré les moyens de co-créer et d'améliorer les capacités de prévision, de planification des achats et de renforcement du système de la chaîne d'approvisionnement, en tenant compte des différentes recommandations issues des audits et des processus d'assurance du dernier kilomètre (Last Mile Assurance - LMA). Le dernier jour a été consacré à une formation pratique sur l'approche de plaidoyer SMART sous l'égide de l'Institut Gates.

La réunion a rassemblé 52 participants de différentes unités opérationnelles de l'UNFPA, à savoir l'équipe de direction du programme de partenariat d'approvisionnement de l'UNFPA, des experts en la matière de l'unité de gestion de la chaîne d'approvisionnement (SCMU), des représentants adjoints et assistants et des points focaux RHCS des 20 pays mettant en oeuvre le programme d'approvisionnement de l'UNFPA dans la région, ainsi que des conseillers régionaux et des spécialistes concernés du bureau régional.

À propos de l'UNFPA : Le FNUAP est l'agence des Nations unies chargée de la santé sexuelle et génésique. La mission de l'UNFPA est de créer un monde où chaque grossesse est désirée, où chaque accouchement est sans danger et où le potentiel de chaque jeune est réalisé. UNFPA appelle à la réalisation des droits reproductifs pour tous et soutient l'accès à une large gamme de services de santé sexuelle et reproductive.