Afrique: Le Sénégal célèbre le 63e anniversaire de son indépendance

Les Sénégalais ont célébré ce mardi le 63e anniversaire de l'indépendance du pays ce 4 avril. Cette année, le pays a renoué avec la tradition d'un grand défilé civil et militaire à Dakar après trois ans de cérémonie « a minima » pour cause de pandémie de Covid-19 et de chantier dans la capitale. Une édition 2023 placée sous le thème « Forces armées et préservation des ressources naturelles ».

L'emblématique place de la Nation, en plein coeur de la capitale, est décorée aux couleurs nationales vert-jaune-rouge. Ce sont les civils, majorettes et élèves, qui ont ouvert le bal avant le défilé de tous les détachements militaires sur le boulevard général de Gaulle. Quelque 4 000 personnels des forces de défense et de sécurité, leurs véhicules, plusieurs formations d'avions et hélicoptères de combat dans un ciel brumeux et dans le cortège la présentation du futur BRT, le Bus Rapid Transit, qui devrait améliorer la mobilité entre Dakar et sa banlieue.

Ce fut donc une grande parade « impeccable », selon le président Macky Sall qui a salué « le niveau de préparation des armées pour faire face aux menaces et assurer la sécurité et la paix dans le pays ».

Cette fête nous rappelle l'histoire qui nous lie et nous oblige à bâtir sur la terre de nos ancêtres l'héritage que nous devons laisser à nos enfants.

Macky Sall, président du Sénégal

Une célébration qui fait écho à la priorité sécuritaire affichée par le chef de l'État, que ce soit en matière de maintien de l'ordre public, de la surveillance aux frontières, ou encore dans la cadre de la lutte contre la rébellion casamançaise du MFDC. Macky Sall s'est une nouvelle fois engagé à poursuivre les efforts d'équipements de l'armée sénégalaise.