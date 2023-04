Burkina Faso: Le Fonds de soutien patriotique - Bière qui mousse amasse nerf de la guerre

« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé », aime-t-on à crayonner sur les bouteilles. Mais au Burkina, depuis quelques temps, il sied de préciser que l'abus d'alcool peut être le levain d'un sursaut patriotique.

Le conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique (FSP) vient en effet d'annoncer que l'initiative, après seulement deux mois d'activité a engrangé, toutes sources confondues, plus de sept milliard de nos francs, et la palme du prélèvement revient à la Brakina/Sodibo avec, tenez-vous bien, 75,38% des contributions soit précisément la somme de 5 845 254 600 FCFA.

Mention spéciale à la jeune Libs qui a réussi le tour de charmer bien du monde en récoltant pour 0,48% des contributions.

Naturellement à la grande joie de notre Tambèla national, qui, rappelons-le est le président du FSP. Un exploit à saluer d'autant plus que le meilleur reste à venir. Bientôt ce sera la fin, du jeûne musulman, du carême notamment avec le début des baptêmes, des sacrements de communion, de confirmation et, surtout, des funérailles chrétiennes, des occasions en or de beuveries collectives. Encore un verre... Et le Fonds de soutien patriotique, qui pourrait tutoyer la dizaine de milliards en termes de recette, ne s'en portera que mieux.

Mais plus sérieusement, peut-on pour autant dire que la consommation de boissons a augmenté depuis l'annonce de la mesure, sursaut patriotique oblige ? Rien n'est moins évident, le renchérissement des prix rimant généralement avec diminution du pouvoir d'achat. En économie, on estime généralement que la quantité consommée d'un bien diminue avec la hausse de son prix et de nombreusesétudes confirment que l'augmentation des prix sur la consommation d'alcool est un moyen efficace pour faire diminuer sa consommation, sauf que le buveur peut s'approvisionner ailleurs en cherchant des produits de substitution.

Malgré tout, levons donc le verre pour un hommage appuyé à nos « godeurs » patriotes, dont les plus méritants devraient être décorés de la médaille du valeureux combattant. Comme quoi, Bacchus (dieu du vin dans la mythologie grecque) sorti étonnamment de la cuisse de Jupiter (dieu de la guerre) n'est pas toujours à blâmer.