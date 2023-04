Angola: Les Angolais ont su préserver la paix - João Lourenço

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a estimé, ce mardi, que le pays et les Angolais ont su préserver la paix, rétablie le 4 avril 2002.

S'exprimant lors de la cérémonie de décoration de diverses personnalités et institutions angolaises, le Chef de l'État a promis de tout faire pour que le pays ne revienne jamais à la guerre.

Lors de la cérémonie organisée dans le cadre des célébrations du 21e anniversaire de la Journée de paix et de réconciliation nationale, célébrée le même jour, João Lourenço a souligné le rôle joué par l'ancien président José Eduardo dos Santos dans le rétablissement de la paix.

"En cette date de commémoration et de réflexion, nous évoquons le nom et la mémoire du Président José Eduardo dos Santos, l'architecte de la paix et de la réconciliation nationale", a déclaré le Président João Lourenço.

Il a admis que José Eduardo dos Santos a su interpréter la volonté du peuple sur la nécessité d'une étreinte fraternelle entre frères et de la réunion de la grande famille angolaise.

Le Chef de l'État angolais a également reconnu les réalisations et le patriotisme des Angolais, en général, qui se sont distingués dans la lutte pour l'indépendance nationale, dans la défense de la souveraineté nationale ainsi que dans la conquête et la préservation de la paix et de la réconciliation nationale.

Engagement des jeunes

Dans son discours, le Président de la République a souligné le fait qu'avril n'est pas seulement le mois de paix et de réconciliation nationale, mais est également dédié à la jeunesse angolaise.

Ce sont les jeunes, a-t-il poursuivi, qui pendant de nombreuses années ont vu leur carrière étudiante ou professionnelle, momentanément ou définitivement interrompue, pour servir la patrie en défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale.

Selon le numéro un angolais, c'est cette même jeunesse qui, avec l'avènement de la paix, reconstruit les infrastructures du pays, construit des routes, différentes industries, construit des centralités, des hôpitaux, des universités et des écoles.

Il a déclaré que ce sont les jeunes qui ont construit des barrages hydroélectriques, des centrales photovoltaïques, des ports et des aéroports, des raffineries de pétrole, des projets de lutte contre la sécheresse dans le sud de l'Angola et bien d'autres qui ont créé des emplois et assuré le développement économique et social du pays.

João Lourenço a rappelé que dans le passé et dans le présent, la jeunesse a été une force déterminante pour le développement du pays, représentant une partie importante de la population angolaise.

Il a souligné la nécessité de bien prendre soin des jeunes, en leur transmettant les valeurs de patriotisme, d'éthique, de civilité, d'amour du travail, de dévouement aux études et à la lecture, de défense de l'environnement et de la nature, de respect et de protection des personnes âgées, des enfants et les femmes.

D'après le Président de la République, "il est temps pour chaque parti politique, chef de parti, église, établissement d'enseignement, ONG, pour chacun de nous, individuellement, de se demander si nous tenons parole".

Selon João Lourenço, l'interrogatoire sert également à évaluer comment les enseignements ont été transmis, quel exemple d'actes et de comportements ils reçoivent de la société, pour forger une jeunesse dans les valeurs les plus nobles de notre civilisation et de notre culture.

João Lourenço a averti de l'importance de toujours être associé aux bonnes causes, politiques et programmes qui créent, éduquent et forment des jeunes qui défendent et construisent la paix, la stabilité et l'ordre social, qui préservent le patrimoine public et privé.

Il a déclaré qu'il est essentiel de tirer le meilleur parti de tout le potentiel des jeunes Angolais, leur force intérieure, leur énergie, leur vigueur, leur intelligence, leur esprit d'innovation et d'entreprise, pour mieux servir notre pays.

"En ce mois de la jeunesse, je félicite tous les jeunes Angolais, en Angola et dans la diaspora, pour leur mois, pour tout ce qu'ils ont fait pour le bien de l'Angola et des Angolais", a-t-il exprimé.