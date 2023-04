Gabon: Max Samuel Oboumadjogo auditionné au Sénat, reçoit le soutien des acteurs culturels

Les artistes et acteurs culturels gabonais étaient ce mardi au Sénat pour apporter du soutien à leur ministre de tutelle, Max Samuel Oboumadjogo qui était auditionné par les Sénateurs. L'objectif, pour le membre du gouvernement en charge de la Culture et des Arts, était celui de défendre le projet de loi portant statut des acteurs culturels au Gabon.

C'est un Max Samuel Oboumadjogo optimiste quant à sa première sortie de l'audition avec les Vénérables Sénateurs. Optimiste pour la raison que la première manche de sa bataille pour l'obtention du statut des acteurs culturels gabonais est un acquis. Il a pris fait et cause pour eux. Après l'étape du Sénat, le ministre de la Culture et des Arts sera attendu devant les Honorables députés pour l'exposé des motifs, toujours pour la même cause.

Les acteurs culturels gabonais étaient présents et nombreux au Sénat. Patience Dabany dit "La Mama" était aussi du rendez-vous. L' esplanade de cette autre chambre du parlement gabonais a servi de cadre pour saluer l'arrivée du ministre Max Samuel Oboumadjogo. Aussi, étaient-ils présents pour témoigner de leur soutien à leur patron de tutelle.

Vickos Ekondo, Ida Moulacka, Arnold Djoud, Serge Abessolo, Melchy Obiang et bien d'autres acteurs culturels, sont tous unanimes : "il faut soutenir le ministre qui se bat pour eux et à leur coté. Le ministre qui donne le meilleur de lui pour cette bataille dont la victoire leur sera profitable".

L'engouement, la motivation et la détermination à soutenir le ministre était au rendez-vous. Ils y étaient, animés de la patience. Pour beaucoup, il fallait y être. C'est la raison pour laquelle, nous lui avons réservé un accueil chaleur, synonyme de soutien. C'est est un homme ouvert au dialogue, un homme qui a un grand esprit d'écoute" témoigne un des artistes.

Emu, le ministre a reconnu humblement l'élan de coeur et de solidarité des acteurs culturels pour qui, il est le fervent défenseur. " La présence des acteurs culturels à mon arrivée m'a réconfortée, m'a donné de la force. Ils ont compris que cela ne peut pas être le combat d'une seule personne. Il était important qu'ils viennent . Je suis vraiment touché par ce geste. Cela me donne la force pour continuer notre combat" va t-il confesser. Aussi, a t-il promis de continuer à se battre pour cette noble cause.