Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 Avril 2023

Sénégal : Face aux menaces - Macky Sall rassuré sur le niveau de préparation de l'armée

Le chef de l’Etat, Macky Sall, s’est dit mardi rassuré par le niveau de préparation des armées face aux menaces, après avoir présidé le même jour le défilé civil et militaire du 4-Avril, comptant pour la célébration du 63e anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale. S’exprimant avec des journalistes, peu après la fin du défilé, il s’est félicité de son bon déroulement, parlant à ce sujet d’une « belle parade dont la prestance et l'allure rassurent sur le niveau de préparation des armées pour faire face aux menaces et assurer la sécurité et la paix dans le pays ». Le président de la République a assuré qu'il veillera à doter l'armée de matériels et d'équipements plus adaptés aux menaces sécuritaires. (Source : Aps)

Nigeria : Insécurité- Des hommes armés tuent douze personnes dans quatre attaques

Le président Muhammadu Buhari, qui quitte ses fonctions en mai, laisse à son successeur Ahmed Bola Tinubu un pays qui doit faire face à une insurrection terroriste dans le nord-est, des bandes criminelles dans le nord-ouest et le centre et une agitation sécessionniste dans le sud-est… Au moins douze personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées ou kidnappées dans une série d'attaques dans le nord-est et dans le centre du Nigeria, ont indiqué lundi la police et des responsables. L'insécurité est un souci majeur dans le pays le plus peuplé d'Afrique au moment où un nouveau président doit être investi, le mois prochain.Dans l'Etat d'Adamawa (nord-est) des hommes armés non identifiés ont fait irruption dans le village de Dabna dans le district de Hong, et ont tué trois personnes, selon le porte-parole de la police locale Suleiman Nguroje, qui a ajouté que des maisons ont été incendiées. (Source : l’Expression)

Togo : 5ème recensement général-La population estimée à 8.095.498 habitants

Les résultats officiels du cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitat du Togo (RGPH-5) sont connus. Ainsi, depuis novembre 2022, le Togo compte 8095.498 habitants, dont 4.150.988 femmes et 3.944.510 hommes. Entre 2010 et 2022, la population togolaise s’est accrue en moyenne de 2,3%. On estime qu’à ce rythme, cette population doublera dans 31ans avec des variabilités suivant les régions. Ces résultats ont été fournis, hier, au cours d’une grande session du Conseil National du Recensement officié au nom du chef de l’Etat, par le ministre d’Etat, Payadowa Boukpessi, en charge de l’Administration territoriale et de la Décentralisation. (Source : Togo – presse)

Guinée : Conakry- Un incendie ravage une partie du Grand marché de Dabondy

Le Grand marché de Dabondy, situé dans la commune de Matam a été touché par un incendie qui a décimé une grande partie de ce centre de négoce. Pas de perte en vie humaines, mais plusieurs dégâts matériels ont été signalés. C’est dans la soirée du mardi 04 avril 2023 que l’incendie s’est déclenché dans ce marché situé au bord de l’autoroute Fidel Castro. Plusieurs boutiques et magasins ont été consumés par les flammes, d’après nos informations. Les flemmes ont été un peu plutôt maitrisées grâce à l’intervention des sapeurs-pompiers. (Source :africaguinee.com)

Burkina Faso : Exploitation minière- La production d’or est en hausse

La production industrielle d’or au Burkina Faso est en hausse en février 2023 selon la Direction générale de l’économie et de la planification (DGEP) dans son rapport de mars 2023.Au Burkina Faso, la production industrielle d’or est en hausse à la fin du mois de février 2023. Selon les statistiques de la Direction générale de l’économie (DGEP),« la production industrielle d’or fin s’élève à 5,408 tonnes en février 2023, en hausse de 48,3% en rythme mensuel après une baisse de 32,4% en janvier 2023. » En glissement annuel, la production « augmente de 32,6% », indique toujours la même source. « A fin février 2023, la production totale d’or fin est de 9,055 tonnes contre 9,775 tonnes à fin février 2022, soit un recul de 7,4% ». L ’insécurité au Burkina Faso rend de plus en plus dure l’activité minière sur l’ensemble du territoire national. (Source :aouaga.com)

Côte d’Ivoire : Man- Des agents des eaux et forêts tailladés par des clandestins dans une forêt classée

Des infiltrés de la forêt classée de Sangouiné dans le département de Man ont agressé le mardi 4 avril 2023, des agents des eaux et forêts en mission. Le bilan de cette attaque est lourd : 7 agents des eaux et forêts gravement blessés, 13 manœuvres blessés dont 5 cas graves. Les infiltrés ont confisqué 8 armes des agents de l'Etat, 5 véhicules ont été également endommagés. (Source : Fratmat.info)

Mali : Indice harmonisé des prix de la consommation- Le pays enregistre une régression de 0,3 %

Au Mali, l'Indice harmonisé des prix de la consommation (Ihpc) a baissé de 0,3% en février par rapport au mois précédent, principalement en raison de la baisse des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées, de la communication et du transport, tandis que les prix des produits liés au logement, à l'eau, à l'électricité et aux meubles ont augmenté. Par rapport à la même période de l'année précédente, l'Ihpc a augmenté de 5,9%, en grande partie en raison de la hausse des prix des produits frais, de l'énergie et des autres produits. D'après la note d'analyse du mois de février 2023 de l'UEMOA, dont une copie est parvenue à aBamako ce mardi 4 avril, l'inflation en moyenne annuelle se situe à 9,3% en février 2023, soit une baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport à janvier 2023. (Source : abamako.com)

Tunisie : Violence contre les ressortissants Afrique subsahariennes- Yaoundé annonce le rapatriement de ses ressortissants

A cette date du 5 avril, le pays va rapatrier ses ressortissants résidant en Tunisie qui ont confirmé leur volonté de retourner volontairement dans leur pays. L'information est contenue dans un communiqué de presse de l'ambassade du Cameroun en Tunisie publié le 30 mars. La note d'information précise que le vol est prévu à 17h55 ce 05 avril, « Le regroupement des intéressés se fera à l'ambassade au plus tard à 12h30 pour le départ vers l'aéroport de Tunis-Carthage », a déclaré l'ambassadeur, Samuel Djobo, signataire du communiqué. (Source : Journal du Cameroun)