Congo-Kinshasa: ARE-RDC - Kinshasa abritera l'Assemblée générale du réseau francophone des régulateurs de l'énergie en juillet prochain

Kinshasa abritera en juillet prochain, l'Assemblée générale du Réseau francophone des régulateurs de l'énergie, RégulaE.Fr, en sigle. C'est l'Autorité de régulation du secteur de l'électricité de la RDC qui fait cette annonce.

Cette assemblée générale consistera pour madame Docteur Sandrine Ngalula Mubenga et ses pairs de l'association des régulateurs des 32 pays d'Afrique, d'Europe, des Amériques et d'Asie pacifique, de partager des connaissances, des expériences et les bonnes pratiques de régulation du secteur énergétique.

Créé le 28 novembre 2016 à Paris, avec comme objectif de faciliter les échanges et d'encourager la collaboration entre ses membres, RégulaE.Fr est un espace de discussions constructives, libres et transparentes. Il promeut le partage d'informations et de bonnes pratiques en matière de régulation de l'énergie, facilite la coopération technique entre régulateurs, assure la coordination avec les programmes de formation internationaux.

L'Assemblée générale de Kinshasa intervient après celle organisée en 2022 à Montréal, au Canada, un succès diplomatique à mettre sur le compte du Président de la République, Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO dont la vision est de rendre le secteur de l'électricité attractif pour des investissements de nature à favoriser l'émergence énergétique nationale. Madame Sandrine Ngalula Mubenga, DG de l'ARE explique dans ce numéro de Echos d'Economie.