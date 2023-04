Sénégal: Dimanche des rameaux - Á Ziguinchor, les fidèles entonnent Hosanna pour honorer le Messie

Á quelques jours de la célébration pascale, les paroissiens de la cathédrale saint Antoine de padoue de Ziguinchor ont, rameaux bénis entre les mains, à l'image des foules de Jérusalem, chanté en cœur « Hosanna aux plus des cieux » pour acclamer Jésus-Christ, le « roi béni, le noble descendant de David ».

ZIGUINCHOR- Quelques jours avant Pâques, Jésus, entouré de ses apôtres, entra à Jérusalem. Il était monté sur un petit âne. Dans cette terre sainte d'Israël, un monde enthousiaste est venu accueillir le fils de Dieu. Tous, avec des cris de joie, l'acclamèrent en chantant sur son passage. Hier, les paroissiens de la cathédrale saint Antoine de padoue de Ziguinchor en ont fait de même, ouvrant ainsi leur coeur à Jésus.

En ce dimanche des rameaux qui marque le début de la Semaine sainte, les fidèles de la paroisse-mère du diocèse de la capitale régionale du Sud ont entonné dans l'allégresse, « Hosanna... ! », pour acclamer, eux aussi, celui qui a accepté de souffrir et mourir sur la croix pour sauver l'humanité. Au cours de cette messe de 07 h, le célébrant du jour, l'abbé Gaston Diatta, a, dans son homélie, évoqué le caractère versatile de la foule de Jérusalem. Cette même foule qui, après avoir acclamé le Messie, a, dans la foulée, réclamé sa mort.

« Comme les foules de Jérusalem, acceptons, nous aussi, d'accueillir Jésus. Avant son arrestation, sa condamnation et sa mort sur la croix, le Seigneur Jésus a été accueilli en héros dans cette même ville. C'est la mort d'un innocent injustement torturé et crucifié. Et pourtant, il était acclamé par la foule. C'est cette même foule qui l'acclamait comme Messie qui l'a rejeté et demandé à ce qu'il soit crucifié », a dit le prêtre.

Poursuivant, l'administrateur de la paroisse cathédrale saint Antoine de padoue a rappelé que, si Jésus-Christ a accepté « cette souffrance, c'est par amour pour nous, afin de nous relever et nous libérer des liens du péché ». Aussi, a-t-il insisté, le Seigneur a fait tous ces sacrifices « pour nous réintroduire dans l'amitié de Dieu et nous ouvrir le chemin de la vie éternelle et du vrai bonheur ».

En ce sixième dimanche de carême, l'abbé Gaston Diatta a invité les paroissiens à demeurer fidèle au Christ. « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Les populations de Jérusalem ont reconnu que Jésus était véritablement le fils unique de Dieu. Malgré cela, ils ont demandé à Pilate de crucifier le Christ. Le dimanche prochain, la communauté catholique va célébrer la fête de Pâques. Une fête qui constitue le coeur de la foi chrétienne.