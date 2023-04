Niger: La Via Crucis au pays et la Résurrection - L'espoir du missionnaire

Dosso — En vue des 14 chemins de croix traditionnels du temps pascal, le Père Rafael Casamayor a partagé le " Chemin de Croix " qui, chaque vendredi, célèbre symboliquement la communauté de Dosso où il travaille. Le prêtre, de la Société des Missions Africaines, a partagé son témoignage après la célébration du dimanche des Rameaux, le 2 avril, qui nous fait entrer de plain-pied dans la Semaine Sainte. "Ce que nous vivons au Niger dans notre communauté chrétienne de Dosso est un chemin de croix projeté vers l'espérance de la résurrection, l'espérance du missionnaire", écrit le père Rafael.

Les obstacles et les entraves qui gênent le travail des prêtres présents prouvent l'importance de la formation des laïcs. Le missionnaire a cité en exemple l'enlèvement subi pendant deux ans par le père Pier Luigi Maccalli ou la blessure du père Nicaise. La conscience que la société nigérienne, à 98% musulmane, se radicalise après l'incendie des églises en 2015, et la propagande djihadiste qui a suivi et qui montre de plus en plus une attitude d'une certaine hostilité et indifférence, incompréhensible il y a quelques années, sont malheureusement des éléments consolidés.

"Dans tout le Sahel, la violence djihadiste et terroriste a émergé et avec elle un nouveau climat social. Au Niger, ce sont plus de 350 000 personnes déplacées, principalement des chrétiens, et de nombreux autres migrants des pays voisins qui ont dû quitter leurs terres, leurs maisons et leurs villages pour se réfugier dans des lieux protégés. Les communautés et organisations chrétiennes déploient des efforts considérables pour leur venir en aide".

"Mon confrère le père Pier Luigi, avec qui j'ai travaillé sur différents projets et qui a été kidnappé dans le désert pendant deux ans, m'a dit qu'au cours de ces mois terribles, il avait découvert un aspect inconnu de Dieu, sa tendresse au milieu de la douleur et de la solitude. Et il est vrai que, dans ces moments d'insécurité et d'incertitude, une parole de réconfort, un geste de solidarité sont de l'eau fraîche pour l'esprit et l'âme", a souligné le père Rafael. La plupart des membres de la communauté Dosso sont des émigrants, enfants d'un juif errant. Un Nigérien moyen a sept enfants. Ils se rencontrent partout dans la ville et je me suis concentré sur les aveugles et les enfants des rues, certains restent cachés, d'autres sortent la nuit", explique le missionnaire en référence aux projets qu'il mène dans la mission.

"Les communautés de Makalondi, Bomoanga, Kankani... ce sont les plus précaires, mais aussi les plus vivantes, celles qui sont les mieux organisées et qui suscitent notre admiration et notre solidarité totales.

"Enfin, la peur a disparu de mon coeur. La peur de sortir, d'être vu, de faire savoir que je suis chrétien, de porter la croix, a disparu et je me sens reconnaissant de la foi que Dieu m'a donnée. Sans m'en rendre compte, j'ai appris à suivre ce chemin que j'ai découvert au fil des années et des rencontres, malgré les réticences et les doutes, et je peux même en comprendre la plénitude. Au fil des jours, en vivant parmi des gens de cultures anciennes, j'ai découvert une nouvelle terre, de nouvelles personnes, et c'est là que j'ai planté ma tente, ce qui est aujourd'hui ma nouvelle patrie".