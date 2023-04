Afrique de l'Ouest: Déclaration de la directrice exécutive de l'UNFPA, le Dr. Natalia Kanem, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé 2023

communiqué de presse

Toutes les deux minutes, une femme meurt en donnant la vie. L'année prochaine, 287 000 autres femmes connaîtront le même sort tragique. La plupart de ces décès peuvent être évités. Ils ne sont pas inévitables. Ils surviennent parce que les systèmes de soins de santé laissent régulièrement tomber les femmes et les jeunes filles. Les femmes meurent en accouchant parce que, pour un trop grand nombre d'entre elles, les services de santé sont indisponibles, inaccessibles, inabordables ou offrent des soins de mauvaise qualité.

Les femmes à la recherche d'une contraception se heurtent à des obstacles similaires. On estime que 257 millions de femmes qui souhaitent éviter une grossesse n'utilisent pas de méthodes sûres et modernes pour y parvenir.

Cette année, la Journée mondiale de la santé est l'occasion de se joindre à l'appel mondial en faveur de la "santé pour tous".

Depuis des décennies, les systèmes de soins de santé du monde entier ont progressé dans l'amélioration de la portée et de la qualité des soins de santé sexuelle et reproductive. L'UNFPA a soutenu cet effort. Les contraceptifs achetés par l'UNFPA en 2021 ont permis à eux seuls d'éviter 39 000 décès maternels, contribuant ainsi à une baisse longue et régulière du nombre de femmes qui meurent en couches dans le monde.

Aujourd'hui, nous constatons avec inquiétude que les progrès mondiaux sont au point mort. Dans certains endroits, les taux de mortalité maternelle sont même en augmentation.

L'une des raisons peut être que, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19, des décisions ont été prises pour déprioriser et réduire les fonds destinés aux services de santé sexuelle et génésique essentiels et susceptibles de sauver des vies.

La discrimination fondée sur le sexe est souvent à l'origine de ces décisions, la santé et le bien-être des femmes et des jeunes filles étant considérés comme moins importants que d'autres objectifs.

Dans le cadre de l'Agenda 2030 pour le développement durable, les pays du monde entier se sont engagés à mettre en place une couverture sanitaire universelle et un accès universel à la santé sexuelle et reproductive. Malgré cela, dans la plupart des pays, l'ensembles de prestations de la couverture sanitaire universelle excluent de nombreuses interventions essentielles en matière de santé sexuelle et reproductive, y compris les mesures liées aux cancers de la reproduction et à la prévention et à la réponse aux violences basées sur le genre.

Partout dans le monde, UNFPA aide les systèmes de santé à fournir des services de santé sexuelle et reproductive de qualité qui atteignent chaque personne et s'adaptent à divers groupes de population, y compris les personnes handicapées. Investir dans la santé sexuelle et reproductive est un investissement essentiel dans le développement durable et dans l'avènement d'un monde où chaque femme, chaque fille et chaque jeune peut réaliser son plein potentiel.

Ces investissements permettent non seulement de sauver et d'améliorer des vies, mais ils génèrent également des gains économiques : Selon les calculs de UNFPA, l'investissement d'un dollar pour mettre fin aux décès maternels évitables et aux besoins non satisfaits en matière de planification familiale d'ici 2030 peut générer des bénéfices économiques allant jusqu'à 8,40 dollars d'ici 2050.

En cette Journée mondiale de la santé, défendons le droit de tous à atteindre le niveau de santé le plus élevé possible. Unissons nos forces pour élargir l'accès à la santé sexuelle et génésique, avec des droits et des choix, afin d'assurer un avenir plus égalitaire, plus prospère et plus durable.